PP acusa al Gobierno de "hipocresía" por retirar a España de Eurovisión mientras participa en el Mundial de Atletismo

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de "hipocresía" por retirar a España de Eurovisión pero mantener la participación en otros eventos internacionales que cuentan con Israel. "Yo es que creo que cuando uno va por la vida con principios, tiene que ser coherente, porque si no no tienes principios, lo que tienes es tacticismo. Y el Gobierno destila hipocresía por los cuatro costados. ¿Por qué Eurovisión sí y los mundiales de atletismo, no?", ha preguntado la 'popular' en rueda de prensa en el Congreso.

Así lo ha puesto de manifiesto después de que el Consejo de Administración de RTVE haya aprobado este martes retirar a España del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria), si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) --encargada de la organización-- no expulsa a Israel del certamen.

En este sentido, Muñoz ha explicado que Teledeporte "probablemente" esté reproduciendo actualmente los mundiales de atletismo en Japón, en el que participa un grupo de atletas israelíes. "¿Van a dejar de retransmitir en Televisión Española esta competición deportiva? ¿El Gobierno de España, por ser coherente y no ser hipócrita va a pedir a nuestros atletas españoles que están allí que se vuelvan para no competir en una competición en la que está compitiendo Israel?", ha cuestionado.

Igualmente, Muñoz ha preguntado si Japón es un país "cómplice" con lo que está sucediendo en Gaza porque no está "reventando con violencia" la competición "como hizo el Gobierno de España este fin de semana" con la Vuelta Ciclista en Madrid. "¿Vamos a anunciar que la selección española de fútbol no va a competir en los próximos mundiales si Israel intenta seleccionar y formar parte del mundial? Digo, que igual el Gobierno podría ser coherente", ha concluido.