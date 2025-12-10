PP afea al Gobierno que "se baje la bragueta y calle a quienes denuncian" y Redondo le acusa de "exagerar"

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El diputado del PP Jaime de los Santos González ha reprochado a la ministra Ana Redondo que forme parte de un Gobierno "que se baja la bragueta y calla a quienes denuncian", a lo que la titular de Igualdad ha respondido acusando a los populares de "exagerar".

De los Santos, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, ha reprochado a miembros del ejecutivo que se "escondan" ante las denuncias de acoso contra el asesor de Moncloa, Francisco Salazar, y ha pedido a María Jesús Montero que "explique por qué silencia las denuncias" y a Pilar Alegría que diga "qué hacía de comilona con un acosador sexual después de saber ella, y todos, quién era ese señor".

El diputado del PP se ha preguntado "qué se puede esperar de un Gobierno que llegó pontificando que serían los más feministas y que lo que hacen es callar orgías, callar a quienes denuncian y bajarse la bragueta". De los Santos ha aprovechado para recordar a Redondo casos como el de José Luis Ábalos y Koldo García "repartiéndose a las mujeres como objetos o pagando las mujeres prostituidas con un sueldo público".

Para De los Santos, "el Gobierno es un fraude" y Redondo "una oportunista como todos sus compañeros en lo que a feminismo se refiere". Por ello, ha vuelto a pedir la dimisión de la Ministra. "Se lo piden todos los españoles y españolas porque ha sido reprobada en esta cámara", ha argumentado el dirigente popular.

Ante estas críticas, Redondo ha acusado el PP de "exagerar" y de convertir a Igualdad en el ministerio del "pim, pam, pum, el ministerio con el que terminar". "Ustedes no creen en la igualdad, han votado en contra de todas las iniciativas y avances en materia de igualdad", ha recordado Redondo que ha mostrado un fotografía de De Los Santos rodeado de compañeras del PP el día del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

"Ésta es la imagen del Partido Popular, usted delante llevando la voz cantante y todas las mujeres detrás", le ha recriminado Redondo quien ha recordado al dirigente popular que en el Gobierno "las mujeres están delante y alzan la voz fuerte y claro pese a quien pese". Por ello, ha pedido a De Los Santos que "deje de exagerar, deje de mentir".

"Se pueden cometer errores y lo reconocemos, y yo puedo haber cometido errores y pido disculpas por ello", ha continuado la titular de Igualdad que ha aludido a las "460 medidas (del Gobierno) para hacer frente a la violencia de género". Para Redondo, "las mujeres de este país saben que partido ha estado siempre detrás de todos los avances en igualdad y ante los que el PP ha votado sistemáticamente en contra".