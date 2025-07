PP contrapone la imputación de Montoro con la corrupción del PSOE: Aquí no hay “prostitutas” o “colocación de amigas”

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura del PP, Juan Bravo, ha contrapuesto la presunta corrupción que afecta al PSOE con la causa por la que se ha imputado al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, asegurando que en esta última no hay nada de "prostitutas" o "colocación de amigas". "Si hacemos un análisis amplio, yo creo que ustedes aquí no están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen", ha afirmado al ser preguntado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, por el exministro, que ha sido imputado por presuntamente beneficiar a empresas de gases industriales cuando estaba en el Gobierno. Después de reafirmar en varias ocasiones "el respeto máximo a la justicia y a los fiscales" y hacer un llamamiento a "dejarles trabajar" --como no hace, según su opinión, el PSOE--, Bravo ha recordado que "esta causa ya fue archivada anteriormente". Además, ha cargado contra el Gobierno porque tras siete años en Moncloa no ha cambiado las leyes que habría presuntamente modificado Montoro para beneficiar a empresas de gases industriales. "¿Son conscientes de que muchas de esas normas a día de hoy siguen vigentes? Entonces, si eran tan malas, ¿por qué hoy siguen vigentes?", ha cuestionado. Bravo ha señalado que "a diferencia de lo que pasa hoy" con el Ejecutivo, que saca adelante leyes con reales decretos "saltándose todos los controles", lo de Montoro "fue una ley de presupuestos, por lo que hemos conocido", que pasó "todos los controles internos dentro de la Administración", incluyendo informes del Consejo de Estado y siendo votado en el Congreso. "Con lo cual, respetando, repito, el trabajo que hacen los jueces y fiscales, buscando que haya la máxima transparencia y claridad, exigiendo o pidiendo que se dote de los máximos recursos para que se pueda investigar cualquier cuestión que pueda generar la más mínima duda", ha concluido el vicesecretario 'popular'. Las declaraciones de Bravo tienen lugar después de que este miércoles un juez de Tarragona imputara al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales que eran clientes de un despacho de abogados --Equipo Económico (EE)-- que había fundado el ministro antes de entrar al Gobierno, según consta en una auto al que ha tenido acceso Europa Press. En la trama están involucradas 28 personas y seis personas jurídicas por la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.