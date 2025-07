PP critica la financiación singular para Cataluña porque afectará al resto de CCAA a pesar de la cuota de solidaridad

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura del PP, Juan Bravo, ha criticado este lunes el acuerdo de financiación singular que se prevé que cierren el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, avisando de que es una medida que afectará negativamente al resto de comunidades autónomas porque permitiría a Cataluña reducir el dinero que aporta a las regiones menos ricas. Así lo ha señalado el ‘popular’ en una entrevista en el programa ‘Las mañanas’ de RNE, recogida por Europa Press, donde ha sostenido que el acuerdo para que Cataluña gestione su IRPF, que podría incluir una cuota de solidaridad con las comunidades menos ricas según fuentes de la Generalitat, no va a ser como la plantean y que con el tiempo "va a ir reduciéndose para no ser ninguna aportación". Según ha asegurado Bravo, la cuota de solidaridad que plantea el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, estará vinculada a mantener los impuestos y a que las otras comunidades tengan una carga fiscal similar a la de Cataluña. "También se podría pensar que tiene lógica, porque si uno baja los impuestos, y otro no, no está bien que el otro pida dinero. Pero lo que habría que explicarle al conjunto de la gente, que esto es lo que se llama la recaudación normativa, recaudar como si todos estuviésemos igual para hacer ese cálculo", ha añadido Bravo. Por tanto, la cuota de solidaridad por la que se prevé que se mantenga el principio de ordinalidad, según Bravo, hará que Cataluña mantenga la misma posición en la clasificación de lo que aporta y lo que recibe. Ante esto, ha augurado que "no va a funcionar".

