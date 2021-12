PP critica que Sánchez quiera "construir el futuro de España" con Subirats, "que votó en referéndum ilegal"

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretenda "construir el mejor futuro de España" con el nombramiento de Joan Subirats como ministro de Universidades del Gobierno cuando "votó en el referéndum ilegal a favor de la independencia" de Cataluña.

"Construir el mejor futuro de España con una persona que votó en un referéndum ilegal y que además lo hizo en favor de la independencia, para romper Cataluña con España me parece un poco extraño", ha expresado desde el Zoo Madrid, ante los medios de comunicación.

Almeida ha tirado de un ejemplo para validar su extrañeza. "Si quisiera ir a proteger una tienda, no lo haría con alguien que quiere robar una tienda, y esto es lo que está pasando. Es un poco extraño", ha aseverado.

Entiende además que este nombramiento pone de relieve que "este Gobierno está en tiempo de descuento, pero la duda es cuánto hará sufrir a España en este tiempo de descuento", al tiempo que se ha preguntado "hasta cuánto tiempo la vanidad de Sánchez va a hacer que España se resienta económicamente".

Requerido por la marcha del hasta ahora ministro de Universidades, Manuel Castells, del Ejecutivo, el portavoz nacional del PP ha señalado que "es difícil" valorarlo porque "no se sabe lo que ha hecho". "No quiero emitir un juicio negativo 'per sé'. Ha sido tres años ministro de Universidades y los españoles no conocían su cara", ha expresado.