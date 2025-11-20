PP de Madrid cree que Sánchez debe elegir entre ser "inútil o corrupto" tras petición de prisión para Ábalos y Koldo

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe elegir entre ser "un inútil o un corrupto", además de hacer alusión a la semana que se ha vivido de "vorágine de corrupción socialista".

Así lo ha expresado después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido al Tribunal Supremo que imponga 24 años de prisión al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por los cinco presuntos delitos que le atribuye --pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada-- en el marco de la supuesta trama de mascarillas en el 'caso Koldo'. También ha reclamado que le obligue a pagar una multa de US$3,9 millones de euros.

"Puede decir que no sabía nada de lo que pasaba, pero si no sabía nada eso le convierte en un inútil en cada uno de esos puestos y, si lo sabía, le convierte en un corrupto", ha criticado el portavoz 'popular' en la antesala del Pleno de la Asamblea de Madrid.

Así, ha subrayado que desde el año 2015 se estaban "amañando" contratos públicos, una práctica que se "disparó" desde que Sánchez llegó al Gobierno. "Ya hay pocas excusas para Pedro Sánchez", ha indicado.