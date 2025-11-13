PP dice que el Abogado General del TJUE ratifica que con la ley de amnistía se "vulneró el Estado de Derecho"

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, considera que el Abogado General del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea confirma que con la ley de amnistía se "vulneró el Estado de Derecho. Según ha añadido, esa norma es "una autoamnistía" que se elaboró para "comprar" la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"Es claro y contundente el Abogado General cuando habla y advierte de la vulneración de los principios del Estado de Derecho en esa ley. Y esto es de máxima gravedad", ha afirmado Gamarra en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso.

En concreto, el Abogado General del TJUE ha concluido que algunas de las disposiciones de la Ley de Amnistía a los líderes del 'procès' catalán pueden ser incompatibles con el derecho comunitario --como el plazo de dos meses para dictar si la norma es aplicable en un caso--. No obstante, descarta en su razonamiento que su tramitación responda a una "autoamnistía" o que colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o que afecte a intereses financieros de la UE.

"HABLAMOS DE UNA LEY QUE ES UNA AUTOAMNISTÍA"

Gamarra ha afirmado que la ley de amnistía es "inmoral" porque fue el instrumento "a través del cual se compró una investidura" de Sánchez y que ha sido "utilizada única y exclusivamente con el objetivo de permanecer en el poder" después "de haber perdido las elecciones".

"Hablamos de una ley que es una autoamnistía", ha sentenciado.

En este sentido, ha indicado que no están "ante un instrumento que buscara la convivencia, sino la conveniencia", y que "siempre se articuló como un instrumento para lograr una investidura a cambio de una ley que permitiera dar inmunidad e impunidad a quienes habían vulnerado nuestro Estado de Derecho".

Aunque ha asegurado que hay que esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, ha señalado que el Abogado General "vuelve a ratificar que esta ley puede vulnerar el Estado de Derecho" y "el artículo 2 del tratado se puede activar". A su entender, el Abogado General también "avala" "todas las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de la justicia española".

"España no puede estar aprobando leyes que vulneren el Estado de Derecho en ningún ámbito", ha enfatizado, señalando que "hoy" se produce un "avance importante" porque "el titular de la nota de prensa" del Abogado General es lo "suficientemente grave y contundente" al "advertir de la vulneración del Estado de Derecho por parte de una ley española".

"AQUÍ LO ÚNICO QUE VALE ES EL FALLO DEL TJUE"

Al ser preguntada qué le parece que el Abogado General diga que esa norma parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social, que no constituye una autoamnistía y que no se vieron afectados los intereses financieros de la UE, Gamarra ha asegurado que se trata de "un informe" y hay que estar pendiente del fallo del tribunal.

"Aquí lo único que vale es la sentencia del TJUE", ha apostillado, si bien ha insistido en que el informe del Abogado General es "claro y contundente" al "advertir de la vulneración de los principios del Estado de Derecho en esa ley", algo que ve de "máxima gravedad".