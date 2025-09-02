PP dice que la quita de la deuda a CCAA no tiene "un fin noble" y solo busca "enfrentar territorios y polarizar"

CIUDAD REAL, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, se ha pronunciado ante la aprobación en Consejo de Ministros de la quita de deuda a comunidades autónomas, considerando que si bien se trata de un extremo que "puede sonar bien", no lo hace en este caso, y es que no se establece "con un fin noble", sino "con el único propósito de enfrentar territorios y seguir polarizando".

Tras una reunión de trabajo con el PP de Ciudad Real, ha insistido en que si el objetivo fuera noble y con la intención de quitar la deuda, la vicepresidenta económica, María Jesús Montero, "habría convocado Consejo de Política Fiscal y Financiera para explicar la situación".

"Pero lo que hizo fue pactar con Esquerra, a quien le hizo un traje a medida, y cuando estaba listo y entallado, tenía que ver si daba la talla al resto de comunidades autónomas", ha abundado. Y con esa quita de la deuda "a medida", el PP "no está dispuesto a pagar su circo", ya que "es un disparate".

Ha sido en este punto donde ha señalado que el Gobierno tendrá que presentar proyecto de presupuestos en el último trimestre del año, y si no consigue apoyo, "tendría que disolver la Cámara y devolver la voz a los españoles". Tras esta premisa, ha retomado la propuesta del PP de disolver las Cortes Generales tras dos prórrogas presupuestarias.

DEMACRADO Y ACORRALADO"

Bendodo también ha tomado la palabra para hablar de la entrevista de Pedro Sánchez en Televisión Española, donde en su opinión se vio "a un presidente demacrado, acorralado y a la defensiva".

"Habló de muchas cosas y no dijo nada. Y habló de algo muy grave. Atacó a los jueces porque hacen su trabajo, y porque investigan a su mujer, a su hermano y a su fiscal general del Estado", ha lamentado.

"NO SE AGUANTA MÁS CORRUPCIÓN"

En su intervención, ha dicho que España "ya no aguanta más tanta corrupción, tanta falta de gestión, tanta ideología y tanta estrategia para enfrentar a la gente y a unos territorios con otros".

Y es que entiende en este punto que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, es "el hombre llamado a reconducir la nefasta situación que ha traído Pedro Sánchez y su gobierno a nuestro país", desde "la corrupción a la irrelevancia internacional".

Mientras, Núñez Feijóo "lleva 30 años sirviendo a los españoles desde distintas responsabilidades en la administración pública y sin duda será el dirigente que ponga en marcha el proyecto reparador en nuestro país".

Todo ello porque a Pedro Sánchez, España "le importa un comino", una frase que "dijo el socio prioritario" del presidente. "España tiene la mala suerte de tener un presidente que España le importa un comino".

Un Gobierno "sin apoyos" y que, a tenor de la última entrevista de Pedro Sánchez en televisión española, deja claro que quiere "subsistir a base de la ideología de enfrentar territorios".