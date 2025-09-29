PP dice que no hay incongruencia en el acuerdo de Murcia porque Page ha defendido un pacto nacional como Feijóo

TOLEDO, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El PP de Castilla-La Mancha ha respondido al PSOE que no hay "incongruencia" en el acuerdo sellado por los 'populares' en Murcia en materia de agua porque el presidente regional, Emiliano García-Page, ya ha defendido un pacto nacional del agua como al que hacía alusión el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este fin de semana.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la secretaria regional del PP, Caroina Agudo, quien se ha referido a las declaraciones de García-Page del pasado 3 de junio, en las que afirmaba que trabajará "por un gran pacto nacional para entendernos todos en el agua".

"No sé dónde ve el señor Gutiérrez la incongruencia cuando lo que defiende Emiliano García-Page, que, por cierto, no ha ejecutado ni una sola de las medidas que se recogieron hace cinco años en el pacto regional por el agua, ha sido lo mismo que ayer defendió el presidente Alberto Núñez Fijóo", ha sostenido.

Un pacto regional al que hacía alusión Feijóo, ha dicho, que tendrá una dotación presupuestaria de 40.000 millones de euros para llevar a cabo "todas esas infraestructuras que desde el Gobierno nacional no se están haciendo y que el Gobierno de Castilla-La Mancha nos están negando a los castellanomanchegos".

Además, también ha querido defender que este pacto nacional del agua lo lleva reivindicando cinco años el presidente regional del PP, Paco Núñez, "desde que propiciara ese pacto regional por el agua", ha afirmado la secretaria de organización del PP.

En otro orden de cosas, Agudo ha vuelto a cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha dicho que si hoy puede llevar a cabo "atropellos constitucionales en contra de las regiones" es "gracias" al PSOE de Castilla-La Macha y "todos sus dirigentes".

Así, ha lamentado que hace dos años los secretarios provinciales del PSOE firmaron un manifiesto de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Un documento que ha esgrimido frente a los medios de comunicación y que ha afirmado que "fue la prueba evidente de que los responsables del PSOE regional se plegaron en aquel momento a Ferraz, y no han parado de hacerlo".