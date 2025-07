PP, enfrente de aquellos que "quieren apagar un incendio con más gasolina" en Torre Pacheco: "Ley y orden"

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - Partido Popular se ha posicionado enfrente de aquellos que "quieren apagar un incendio con más gasolina" ante los incidentes en la localidad murciana de Torre Pacheco. "Nuestra posición es clara, ley y orden. Lo que no vamos a tolerar y lo que vamos a estar enfrente es de aquellos que quieren apagar un incendio con más gasolina", ha advertido este lunes en rueda de prensa el portavoz nacional del PP, Borja Sémper. El PP, según ha apuntado Sémper, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "debe tener de una vez por todas una política migratoria que también garantice la convivencia y la integración". Por lo tanto, el diputado popular ha hecho hincapié en que "nadie espere del Partido Popular mensajes que inflamen la situación o agiten las calles". "Más bien, lo contrario, estamos enfrente de los mensajes de odio que solo buscan agitar e inflamar las calles. Ley y orden, ley y orden para todos los ciudadanos que aspiran a vivir con tranquilidad en su país", ha insistido. En este punto, ha pedido "escuchar" al alcalde de Torre Pacheco, así como a los ciudadanos de la localidad, y ha reclamado al Ministerio del Interior que refuerce los dispositivos "para garantizar la seguridad en las calles". "Lo que ha sucedido es algo dramático", ha aseverado Sémper, quien ha mostrado su solidaridad "con las personas agredidas, con el anciano agredido también por una turba". No obstante, el portavoz del PP ha rechazado que esto "sea aprovechado por nadie para incendiar más las calles". "Ley y orden, integración y políticas migratorias claras y contundentes. España es un país de acogida, es un país de integración y el que viene a nuestro país a labrarse un futuro será bien recibido, pero el que viene a nuestro país a delinquir no tiene hueco en nuestro país", ha advertido. También se ha mostrado en contra "del discurso de odio lo propague quien lo propague". "Nos da igual el partido político, la sigla. Nuestros ciudadanos necesitan volver a sentirse seguros y la única manera de garantizar seguridad es, por un lado, con políticas migratorias razonables, que integren a los que vienen a nuestro país a buscar y a labrarse un futuro mejor, y con la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha subrayado.

