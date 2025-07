PP pide el cese del responsable de Prisiones por no facilitar la agenda de Cerdán y lo citará en la “comisión Koldo”

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha exigido al Gobierno el cese del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, por no facilitar la agenda de visitas en la cárcel del exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán y "obstruir" las investigaciones. Además, ha avanzado que el Grupo Popular le citará en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo'. "Estamos viendo cómo se obstruye la labor de la Justicia y las investigaciones desde el propio Gobierno a través del secretario general de Instituciones Penitenciarias", ha denunciado Gamarra, que ha aludido a la vinculación de Ortiz González con Cerdán. En una entrevista concedida a Europa Press, la dirigente 'popular' ha indicado que la UCO solicitó información a Prisiones sobre los contactos de Cerdán en la cárcel y ha criticado que haya dejado de "facilitarla". "Qué curioso que la misma persona que hemos podido escuchar en los audios con Cerdán hablando de los acercamientos de terroristas, es decir, de la utilización de la política penitenciaria en beneficio de Pedro Sánchez a cambio de los votos de Bildu, es el mismo que va a impedir y que no va a facilitar la información que pide la UCO a Instituciones Penitenciarias", ha manifestado. Según Gamarra, esto significa que "todavía a día de hoy la organización criminal que duerme en Soto del Real sigue actuando" porque "el mismo que hablaba con Cerdán para acercar presos terroristas condenados por terrorismo, es el mismo que comunica al juez que no va a facilitar la información que la UCO le precisa" sobre el exsecretario de Organización del PSOE. La dirigente del PP ha insistido en que "la trama sigue funcionando" en el presente. "Por eso pedimos el cese del secretario general de Instituciones Penitenciarias pero ya avanzamos que también vamos a pedir su comparecencia en la comisión de investigación en el Senado porque no es un desconocido dentro de la organización criminal que está siendo investigada", ha enfatizado. Gamarra ha defendido conocer los "contactos" que "está manteniendo dentro de prisión" el que fuera secretario de Organización del PSOE, dado que está "durmiendo" en la cárcel por "estar al frente de una organización criminal que amañaba contratos públicos a cambio de mordidas". "No sólo amañaba contrataciones públicas sino que ha amañado los acuerdos políticos para garantizar la moción de censura y las investiduras de Pedro Sánchez", ha enfatizado, haciendo hincapié en el acuerdo con Bildu "a cambio de los acercamientos de los presos condenados por terrorismo". A su entender, se ha "utilizando la política penitenciaria en beneficio propio". PRISIONES DEJA DE INFORMAR A LA UCO SOBRE LAS VISITAS A CERDÁN El pasado 3 de julio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pidió a Prisiones, "por ser de interés para las investigaciones", ser "informada de las visitas que reciba el interno, a poder ser con antelación a que se produzcan". Prisiones, por su parte, en otro escrito de 9 de julio, se dirigió al magistrado instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, para informarle de la solicitud de la UCO, indicándole que se estaba cumplimentando, salvo que por el tribunal se ordenara lo contrario. Fuentes de la defensa de Cerdán --en la cárcel desde el pasado 30 de junio-- denunciaron entonces que se trataba de un "grave atropello" a sus derechos. Finalmente, Instituciones Penitenciarias decidió dejar de informar a la UCO sobre las visitas en prisión del exsecretario de Organización del PSOE después de que el Tribunal Supremo (TS) le recordara que debía actuar según normativa. CREE QUE EL "JET LAG" LE IMPIDE RECORDAR LOS CASOS DE CORRUPCIÓN Tras asegurar que Pedro Sánchez "está asediado por la corrupción", Gamarra ha destacado la "grandísima diferencia" entre los dos grandes partidos al afrontar los casos de corrupción, asegurando que mientras que el PP es "implacable" contra ella y deja "investigar a la Justicia y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad", los socialistas "se están caracterizando por su falta de colaboración y su obstrucción a la Justicia", así como por el "ataque a periodistas, a jueces y a las Fuerzas de Seguridad". Después de que Sánchez asegurase esta semana en Montevideo que la corrupción "generalizada y sistematizada" se acabó con la moción de censura de 2018, Gamarra le ha respondido que "el jet lag" le impedía "recordar cuál es la realidad del sanchismo en el año 2025", con Santos Cerdán "durmiendo en prisión" y Ábalos "con el pasaporte retirado y sin poder salir de España". "Lo que queda demostrado es que esa moción de censura y las posteriores investiduras tenían por detrás un objetivo y era corromperse", ha resaltado, para añadir que las informaciones que se están conociendo evidencian que esto "no eran dos o tres manzanas podridas". SÁNCHEZ "DESDE EL PRINCIPIO LO SABÍA Y LO TAPÓ" Al ser preguntada si el Grupo Popular se plantea citar a Sánchez ya en la comisión de investigación del 'caso Koldo', ha señalado que "a estas alturas" los españoles no tienen "ninguna duda" de que "el máximo responsable" es el presidente del Gobierno, quien "desde el principio lo sabía y lo tapó". "Y a Pedro Sánchez le tocará más pronto que tarde tener que dar explicaciones sobre todo ello también en el marco de la comisión de investigación del Senado", ha manifestado, para añadir que esa comisión comenzó con "un objeto muy concreto y ha tenido que ir ampliándose por la propia envergadura de la corrupción que representa el sanchismo en todos sus extremos". Tras aludir al "clan del Peugeot" que acompañó a Sánchez para auparle a la Secretaría General del PSOE ante las primarias del partido, ha reiterado que es "imposible" que "no supiera nada ni se enterara absolutamente de nada". Por eso, ha dicho que "tendrá que asumir responsabilidades políticas y las que más allá del ámbito político se puedan derivar". Gamarra ha confirmado que uno de los "ejes fundamentales" de la labor de oposición del PP al inicio del curso político será la corrupción que afecta a Sánchez para "destapar" los casos que le afectan, como los "amaños de contratos públicos en todo el Ministerio de Fomento" que, según ha dicho, "se va viendo cada vez más que era una práctica sistematizada desde otros ministerios". Pide a Puente "dejar de tuitear" y explicar los "amaños" Asimismo, Gamarra ha cargado duramente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha recordado que "tiene dos grandes responsabilidades": "hacer que los transportes funcionen en todo el país" y dar "explicaciones" sobre su Ministerio, en el que "se amañaban contratos públicos a cambio de mordidas". Gamarra ha indicado que también están "dimitiendo o siendo cesados altos directivos del Ministerio de Fomento, y Puente no da ninguna explicación". "¿Tiene que ver con los contratos que en el ámbito del Ministerio de Fomento están siendo investigados por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional? ¿Dónde está la auditoría que dijo que iba a hacer? ¿Qué tiene que decir sobre todo esto?", le ha interpelado. Por eso, ha pedido a Puente que "se deje de tuitear" y se centre en que el transporte funcione y en aclarar "la trama de amaños de contratos" que, a su juicio, "se ha seguido desarrollando de manera sistemática en el Ministerio".