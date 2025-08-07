PP pide la comparecencia de Óscar Puente en el Congreso y Senado por el "caos ferroviario"

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Partido Popular va a registrar este jueves una petición para que comparezca el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tanto en el Senado como en el Congreso, para que dé explicaciones de lo que considera un nuevo "caos ferroviario".

Así lo ha avanzado el diputado 'popular' Jaime de los Santos en un encuentro con los medios, en el que ha lamentado que el ministro no haya dado aún ninguna explicación por las incidencias que están ocurriendo esta semana en los trenes.

"No ha pedido disculpas a los usuarios y usuarias, a todos los ciudadanos que han tenido que pasar muchas horas tirados en los andenes o, peor, encerrados en diferentes terrenos de diferentes lugares de nuestro país", ha argumentado.

De los Santos ha asegurado que los españoles pagan "cada vez más impuestos", pero que los servicios que ofrece el Estado son "cada vez peores", incluyendo en esa calificación la red eléctrica o los servicios ferroviarios.

"Lo que vamos a pedirle, ya que ni dimite ni da explicaciones, es que venga a las Cortes Generales. Vamos a registrar en el día de hoy una petición de comparecencia, tanto en el Congreso como en el Senado, para que de una vez por todas nos explique qué está pasando en la red de transporte ferroviario y para que, si es posible, ofrezca soluciones", ha concluido al respecto.