PP pide la comparecencia de Sánchez en el Congreso para hablar sobre la nueva imputación de Begoña Gómez

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha anunciado este viernes que el Grupo Popular en el Congreso ha registrado la solicitud de comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que hable sobre la nueva imputación de su esposa, Begoña Gómez, así como de la investigación judicial a la exmilitante socialista Leire Díez y otros casos de corrupción.

En una rueda de prensa desde la sede nacional del PP, Montserrat ha explicado que su formación aprovechará que la semana que viene se reunirá la Diputación Permanente del Congreso para intentar sacar adelante la comparecencia urgente de Sánchez.

“El ritmo de corrupción es tan alto que lo hemos metabolizado como algo natural. Pero hay que repetirle a los ciudadanos que esto no ocurre ni ocurriría en ningún país de la Unión Europea. Estamos sufriendo las consecuencias de un gobierno que nace de la corrupción y que es incapaz de luchar contra la corrupción”, ha proclamado Dolors Montserrat, recordando las dimisiones de mandatarios socialistas salpicados por casos de corrupción.

Según ha detallado, los ‘populares’ también han registrado otras tres solicitudes para que comparezcan hasta tres ministros de manera urgente en el Congreso.

Del mismo modo, ha celebrado la influencia de la mayoría del PP en el Senado para obligar a comparecer la próxima semana en la Cámara Alta a cuatro ministros para explicar la situación de los incendios. Serán el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la titular de Defensa, Margarita Robles; la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y el ministro de Agricultura, Luis Planas.