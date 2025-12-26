PP presenta 224 enmiendas parciales por $67 millones contra los "presupuestos ilegales, sectarios e inflados" de Asturias

OVIEDO, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - Los portavoces adjuntos del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General de Asturias, Luis Venta y Beatriz Polledo, han presentado este viernes 224 enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos Generales del Principado para 2026, por un montante total de 67.676.096 euros.

En una rueda de prensa, Venta ha comentado que el PP ha propuesto "la rebaja fiscal que necesitan todos los asturianos" y ha criticado las cuentas del Gobierno asturiano para el próximo año, que ha calificado como "ilegales, sectarias, e infladas a costa de los impuestos de los asturianos".

Junto a esto, Venta ha asegurado que los presupuestos contienen "un error contable en una empresa pública de 7 millones de euros" y que "las cuentas de las empresas públicas están trucadas". A esto ha añadido que, según el propio documento presentado por el Ejecutivo autonómico, 537 millones de euros de las inversiones previstas "no se van a ejecutar".

ENMIENDAS A MOVILIDAD, EMPLEO, Y MEDIO RURAL

El PP ha presentado 74 enmiendas a la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, con un importe total de más de 17 millones de Euros. Según ha explicado Venta, estas se centran la mejora de carreteras en mal estado y con riesgo de accidente en municipios como Piloña, Colunga, Villanueva, Panes o el corredor del Nalón, así como para el inicio de nuevas infraestructuras, entre ellas la autovía La Espina-Cangas. También se incluyen planes de dragados para puertos autonómicos y proyectos de saneamiento en Villa Viciosa, Gozón y Posada de Llanes.

Venta también ha criticado las cuentas de la Consejería de Medio Rural, a la que ha presentado 23 enmiendas por un importe de casi 4 millones de euros para objetivos, como por ejemplo, el de atender a 79 jóvenes que habían quedado fuera de ayudas para incorporación a la actividad agrícola y ganadera, y un millón de euros para aumentar la superficie de plantación de manzano de sidra.

En materia de empleo, el PP ha presentado 6 enmiendas por valor de 3,6 millones de euros dirigidas a los autónomos y un plan reactivo de empleo para el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) por un importe de 7 millones.

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y CULTURA

Por su parte, Beatriz Polledo, quién ha criticado que los presupuestos para 2026 "certifican el agotamiento y el fracaso del socialismo asturiano", ha anunciado algunas de las 6 enmiendas relacionadas con la Consejería de Salud, por un importe de 9 millones de euros.

Entre ellas ha destacado la creación de la primera unidad hospitalaria TEA, el refuerzo de la salud mental, recursos para psiquiatría infantil y juvenil con una unidad hospitalaria en Cabueñes, cuidados paliativos pediátricos y apoyo a la atención primaria, incluyendo la construcción de un centro de salud en Piedras Blancas.

En Materia de Derechos Sociales y Bienestar, el PP ha presentado 15 enmiendas, por un total de 2,6 millones de euros. Polledo ha mencionado algunas de ellas, dirigidas a residencias de mayores y centros de atención directa, incluyendo centros en Navia, Allande, Cangas de Narcea, Somiedo, Villallón y Peñamellera Baja. Tanbién han presentado 15 enmiendas en materia de Educación (1,5 millones) y 37 en Cultura y Deporte (3,3 millones).

Polledo ha concluído mencionando que las enmiendas parciales del Partido Popular "no pretenden maquillar un mal presupuesto" sino mostrar "otra forma de gobernar" y reflejar "un proyecto claro para Asturias".