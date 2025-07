PP redobla la presión sobre el PSOE para que Puente, Patxi López o Bernabé enseñen su formación académica

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - El Partido Popular ha redoblado la presión sobre el PSOE para que socialistas como su portavoz parlamentario, Patxi López; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; o la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria general del PSPV-PSOE en Valencia, Pilar Bernabé, enseñen su formación, tras la dimisión de la ya exdiputada Noelia Núñez. Núñez presentó este miércoles la dimisión de todos sus cargos orgánicos e institucionales tras reconocer que no había terminado el doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública que constaba en su ficha del Congreso. "Exigimos al Sr. Patxi López, el Sr. Puente y la Sra. Bernabé que enseñen hoy mismo los títulos de sus másteres y estudios universitarios. No hay excusas. A ver si con sus estudios no son tan hipócritas como con la tesis fake de Sánchez y la cátedra de la presidenta", ha escrito el secretario general del PP, Miguel Tellado, alegando que "en el PSOE de Sánchez son de sobresalientes cum laude en trincar". Tellado también ha cargado contra Bernabé: "Es una mentirosa reincidente, sigue diciendo en Linkedin que acabó Filología hispánica, a pesar de que se ha demostrado falso". Así, ha señalado que, en su opinión, en el PSOE "mentir no solo no te perjudica, te permite ascender": "Es la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Valencia, exigimos su inmediata dimisión, seguida de la de Óscar Puente y Patxi López". Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, ha expresado, a través de un mensaje en la red social 'X', que desde su formación están "deseosos" de que Patxi López, al que califican como "el ingeniero", "dé ejemplo" y muestre el título que acredita que "estudió ingeniería" como dice su perfil de diputado en la Cámara Baja. Asimismo, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha advertido de que "es el momento de que los mismos que han señalado con el dedo a Noelia ahora enseñen sus expedientes universitarios". "Conozcamos la verdad, los españoles estamos cansados de la doble vara de medir de la izquierda. Si no lo hacen, sabremos el por qué y esperamos sus dimisiones", ha sentenciado. "QUE ENSEÑEN SUS "TÍTULOS" O QUE DIMITAN" "El ridículo lo hacen ellos solos. Que enseñen sus "títulos" o que dimitan", han destacado desde la cuenta oficial del PP nacional. El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido al portavoz socialista que "dé la cara y explique por qué mintió sobre su ingeniería fake", aludiendo también a Puente y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Que Óscar Puente explique su máster fake y que Sánchez explique su doctorado fake. Tic tac". Por otro lado, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha defendido a Núñez, argumentando que ésta "ha sido valiente": "Ha asumido su error, ha pedido perdón y ha dimitido. Ahora, centrémonos: ¿Para cuándo Patxi López, Pilar Bernabé, Begoña, Sánchez...?". En la misma línea que Bravo, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado que Núñez "hizo lo correcto" presentando su dimisión. "Ya van tarde quienes la han linchado para aplicarse sus propias normas. Juraron que no habría indultos, ni amnistía, ni pactarían con Bildu, ni rebajarían penas a violadores. Y todo fue mentira. Ni media lección de un partido de mentirosos", ha criticado. También se han sumado a esta presión la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat. "¿Cuándo piensa dimitir el ingeniero fake Patxi López? ¿Y Óscar Puente, el ministro del caos, por su "máster"? ¿Y Pedro Sánchez, el falso doctor, por plagiar su tesis?", ha cuestionado, para después aseverar que, en su opinión, "no lo harán": "En el PSOE la ética se mide en mentiras, mordidas y fraudes. Dimisión ya. No somos como ellos". "Y las dimisiones de Óscar Puente, Pilar Bernabé, Patxi López y el resto de socialistas ¿para cuándo? ¿Y la de Pedro Sánchez? Y no lo digo, o no sólo, por las mentiras de sus currículum, sino por su indecencia en general y su agresividad en cada una de sus últimas declaraciones", se ha preguntado también el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos. Asimismo, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha apuntado que "la única salida decente" es "la dimisión" o "mostrar públicamente" los títulos que acreditan dicha formación. "No hay más salidas posibles", ha remarcado. "Sácatelo Patxi", termina ironizando la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.