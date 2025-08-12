PP sitúa a Leire Díez como "una persona del máximo nivel" en el PSOE: "Las cloacas que siempre llegan a Ferraz"

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha definido a la exmilitante socialista Leire Díez como "una persona del máximo nivel" dentro de Ferraz, a la vez que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar informado de las "operaciones de las cloacas" a través del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Así ha reaccionado la dirigente 'popular' en declaraciones a los periodistas a la petición que ha realizado la Fiscalía Provincial de Madrid de investigar en los juzgados madrileños a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset por posible intento de soborno a dos fiscales: Ignacio Stampa, conocido por haber sido uno de los fiscales de Anticorrupción en el 'caso Villarejo', y al fiscal del 'caso 3%', José Grinda.

"Cerdán y Leire. Leire y Cerdán. Las cloacas que siempre llegan a Ferraz", ha apostillado de la misma manera la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en un apunte en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Para Gamarra, el "único fin" de Leire Díez y Santos Cerdán es el de "obstruir la acción de la justicia en las causas que afectan a Sánchez, las de su gobierno, su partido y su entorno". "Y ante la justicia tendrán que responder", avisa.

NI FONTANERA, NI PERIODISTA

En cualquier caso, Alma Ezcurra también ha advertido de que se irán conociendo informaciones que "helarán la sangre" a medida que continúen las investigaciones, a la vez que ha dicho que Leire Díez "ni era fontanera ni era periodista, era una persona del máximo nivel en Ferraz".

"Ferraz y Pedro Sánchez estaban informados al máximo nivel a través de Leire Díez y de Santos Cerdán, de las operaciones de las cloacas de Leyre y de Pérez Dolset", ha sentenciado Alma Ezcurra.