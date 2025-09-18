PP, sobre la reunión entre Zapatero y Puigdemont: "Sánchez mendiga una vida extra cuando es un Gobierno game over"

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado este jueves que la reunión entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el expresidente catalán Carles Puigdemont evidencia que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "mendiga una vida extra" cuando está en situación de "game over".

"Sánchez mendiga una vida extra cuando es un Gobierno game over (juego terminado)", ha afirmado la dirigente del PP en una rueda de prensa al ser preguntada por ese encuentro que Zapatero y Puigdemont mantendrán fuera de España que ha confirmado este jueves el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Así, Torres no ha desmentido esa entrevista y ha enmarcado esa reunión en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, ya que, según ha dicho en Onda Cero, el Gobierno tiene intención de presentar las cuentas públicas y está buscando los apoyos de los grupos parlamentarios.

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abogado por la "discreción" sobre esa reunión en Suiza y ha señalado que el Ejecutivo mantiene dialogo fluido con todas las fuerzas políticas "más allá de la capacidad o no de llegar a acuerdos".

ANTES EL NEGOCIADOR ERA SANTOS CERDÁN

Montero ha hecho hincapié en la discreción, tanto en las negociaciones como "en las conversaciones", señalando que es imprescindible que exista confianza entre los interlocutores.

"La confianza también pasa por tener la discreción necesaria para que las conversaciones se desarrollen siempre en unos buenos términos", ha subrayado.

Estas reuniones entre PSOE y Junts en el extranjero y con la presencia de un mediador internacional se vienen celebrando aproximadamente una vez al mes desde diciembre de 2023 y en ellas solía participar el exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, en prisión preventiva desde el mes de junio por presuntos delitos de corrupción.