PP ve a Aitor Esteban "en un gran lío" por sus vínculos con el dueño de Servinabar y le pide que aclare si lo conoce

MADRID, 6 Ago. 2025 (Europa Press) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho este miércoles que el líder del PNV, Aitor Esteban, se ha metido "en un gran lío" por sus vínculos con Antxon Alonso, administrador único de la empresa Servinabar e implicado en el caso de presunta corrupción que rodea al ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, y le ha pedido que aclare si lo conoce o no. Según ha añadido, las relaciones con el partido nacionalista son correctas, pero eso no impide aconsejarles "reconsiderar" su apoyo al Gobierno.

Así se ha expresado Tellado en una rueda de prensa desde la sede nacional del PP en Madrid un día después del rifirrafe que mantuvo en redes sociales con Aitor Esteban, a quien le preguntó "por qué mintió" después de que Santos Cerdán subrayara, en una entrevista en 'La Vanguardia', los nexos de Alonso con el PNV y Bildu.

Concretamente, al ser preguntado si Antxon Alonso le ayudó en las negociaciones con contactos con las formaciones vascas para la investidura de Pedro Sánchez, Cerdán responde que "sí", que lo hizo con ambos partidos y recuerda que así lo confirmó el propio líder de Bildu, Arnaldo Otegi.

Ante esto, Tellado se hizo eco de las palabras de Esteban el pasado mes de julio en las que, durante una entrevista, aseguraba que no tenía "ni idea" de quién era Alonso. Y por su parte, el político nacionalista replicó a Tellado con la frase "cree que el ladrón que todos son de su condición" acompañada de una información que señalaba que Tellado había modificado su currículum en la web del PP eliminando que era periodista.

Alonso "AYUDÓ" EN LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

En este contexto, el secretario general del PP ha puesto de manifiesto que la entrevista de Cerdán "confirma" que Alonso "ayudó" en las negociaciones entre el PSOE y el PNV y Bildu de cara a la investidura de 2023. "Lo lógico es que ayer Aitor Esteban dijese: Santos Cerdán miente, es mentira. Pero se ha dedicado única y exclusivamente a criticarme a mí, que le pedía explicaciones", ha aducido.

A su juicio, "Aitor Esteban tiene un problema, y es que la persona con la que negoció la investidura de Pedro Sánchez hoy está en prisión preventiva y sin fianza, ante el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas". "Por lo tanto, el problema de Aitor Esteban no es el secretario general del PP que le pida explicaciones. El problema es que si cree que Santos Cerdán miente tiene la obligación de decirlo y si no, en el fondo está reconociendo que él mintió y Santos Cerdán está diciendo la verdad", ha agregado.

Tellado, que ha insistido en que su partido quiere llegar "al fondo de esta extraña y turbia relación entre esa mafia corrupta y la investidura de Pedro Sánchez, ha sugerido que el presidente del PNV "está metido en un gran lío", por lo que le ha animado a dar "cuanto antes" las explicaciones "correctas".

Preguntado sobre el estado de las relaciones entre el PP y el PNV, el dirigente popular las ha calificado como "correctas", aunque considera que la formación vasca es "corresponsable" de las "consecuencias" de apoyar la investidura y la continuidad del Gobierno de Sánchez ante los "casos de corrupción de enorme gravedad" que salpican al PSOE.

"Ese apoyo cerrado al Gobierno de Sánchez los convierte en mucho más que socios, los convierte en cómplices de todo lo que haya hecho o pueda seguir haciendo el Gobierno de Sánchez", ha argumentado el número dos del PP.

En ese sentido, ha afirmado que la del jefe del Ejecutivo es una legislatura "fallida" y que, por ese motivo, el partido que dirige Aitor Esteban debería "replantearse" su relación con el PSOE.

"Ha llegado el momento de que el PNV reconsidere su posición en cuanto al mantenimiento de este Gobierno", ha remachado.