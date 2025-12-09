PP ve al Gobierno de Sánchez como "el mayor riesgo para la seguridad de las mujeres" y pide saber los apoyos de Salazar

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas para saber qué apoyos tenía el socialista Francisco Salazar.

"Si algo ha quedado claro en las últimas semanas y en los últimos meses es que el mayor riesgo para la seguridad de las mujeres la representa el Gobierno de Pedro Sánchez", ha asegurado este martes en rueda de prensa la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz.

En este sentido, ha hecho referencia a la aprobación de la ley del 'sólo sí es sí' que ha sacado "agresores sexuales a la calle antes de tiempo"; o al "fallo masivo" de las pulseras que protegían a las mujeres de sus maltratadores, un caso por el que el Gobierno "no ha asumido absolutamente ninguna responsabilidad" y que lo ha "tapado durante muchos meses": "Ha mentido, sabemos que a día de hoy sigue habiendo fallos, hace pocas semanas conocíamos que sigue habiendo fallos y siguen sin asumir responsabilidades".

"A Sánchez todos estos asuntos no le importan nada, porque no ha tomado ninguna medida y no ha asumido ninguna responsabilidad. Con el último caso que hemos conocido, el caso del señor Salazar, entienden que la responsabilidad es cesar al subordinado de Salazar y no a los que estaban por encima de Salazar que tapaban todas estas conductas. En el partido, la señora Montero y la señora Rebeca Torró y en Moncloa, Óscar López y Antonio Hernández", ha criticado.

La portavoz del PP en el Congreso ha subrayado que "otro escándalo que afecta al PSOE se salda de nuevo sin que el Gobierno o el partido de Pedro Sánchez asuma ninguna responsabilidad".

Así, ha recordado que Pedro Sánchez "lleva años agitando el miedo entre las mujeres, alertando a las mujeres de que si llega la derecha poco menos que van a volver a meterlas en la cocina".

No obstante, Muñoz ha asegurado que la realidad es que las mujeres "están fundamentalmente desprotegidas por los nombramientos directos de Pedro Sánchez". "Son los colaboradores de Pedro Sánchez los que han provocado inseguridad en las mujeres, son las leyes que ha aprobado Pedro Sánchez los que han provocado desprotección de las mujeres, es la incompetencia de las ministras de Pedro Sánchez las que ha provocado inseguridad entre las mujeres", ha comentado.

En medio de todo este "escándalo", la popular ha subrayado que "siete ministros van a faltar" a la última sesión de control al Gobierno del año.

"Quería preguntar a María Jesús Montero, que tiene responsabilidades en el partido sobre todas estas cuestiones, y se ha borrado del mapa. Pilar Alegría, la mujer que conociendo las denuncias comía con el presunto acosador sexual, no viene para dar explicaciones ni para que le podamos preguntar sobre qué negociaba o de qué hablaba con el señor Salazar en una comida amable y afable hace escasas semanas", ha apuntado.

Por ello, el Partido Popular va a pedir información al Gobierno desde el Congreso de los Diputados y, para ello, ha registrado una serie de preguntas exigiendo saber qué apoyo ha tenido Paco Salazar, si desde el PSOE se han puesto en contacto con otras administraciones autonómicas para que le contrataran o si se ha hablado con embajadas para que le pudieran contratar.

Asimismo, el PP ha pedido la comparecencia de Salazar en la Comisión Koldo del Senado "para que explique y para que hable de todas estas cuestiones".