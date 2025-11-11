PP, Vox, Junts y PNV desdeñan la ley de ERC para crear un impuesto a partir de la tercera vivienda

MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press) -

El PP, Vox, PNV y Junts han desdeñado este martes la proposición de ley que ha presentado Esquerra Republicana (ERC) en el Parlamento para crear un impuesto progresivo a partir de la tercera vivienda que se iría incrementando en función del número de inmuebles.

En concreto, la formación catalana ha planteado un impuesto sobre la acumulación de bienes inmobiliarios de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia y que se incrementa en línea con el número de viviendas. Así, el impuesto progresa del 4% al 8% y luego al 12%, entre la tercera y la quinta vivienda, respectivamente. A partir del quinto inmueble, al 12% se sumaría un 5% adicional por cada nueva unidad.

El encargado de defender la propuesta legislativa desde la tribuna del Congreso ha sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha aseverado que la vivienda es el principal problema del país y que ya se necesitan hasta 59 años de sueldo para poder acceder a un piso de 60 metros cuadrados. "Si el pan hubiera subido lo mismo que la vivienda, hoy una barra de pan costaría trece euros", ha apostillado.

LA MITAD DE GENTE EN ALQUILER "ES POBRE"

Rufián también ha denunciado que en la actualidad el 45% de las personas que vive de alquiler "es pobre" mientras que el mercado inmobiliario se ha convertido en un "refugio inversor" para los ricos del mundo.

En este sentido, el diputado independentista ha enfatizado la necesidad de intervenir los precios y aplicar la mejor "criptonita" para los inversores en vivienda, que a su juicio son los impuestos. "Quien quiera hacerse rico con casas, que pague", ha remachado.

En el turno de fijación de posiciones de los grupos, tanto PP, como Vox y Junts han expresado sus críticas a la propuesta de ERC y han coincidido en señalar que la ley provocaría efectos adversos sobre la oferta de vivienda.

EL PP LO VE COMO UNA PROPUESTA "IDEOLÓGICA"

El diputado y vocal de Vivienda del PP en el Congreso, Raúl Cuevas Larrosa, ha censurado que la iniciativa de Esquerra es una propuesta "ideológica" que implica una "subida masiva de impuestos" y un "castigo al ahorro y la inversión" de los españoles.

"Señorías, nada de lo que en esta iniciativa se plantea solucionará el problema de acceso a la vivienda, todo lo contrario, lo agravará", ha remarcado Cuevas Larrosa.

De su lado, el portavoz adjunto de Vox en el Congreso, Carlos Hernández Quero, ha denunciado que la propuesta legislativa de ERC es un "despropósito" que no aborda "ni una sola de las causas que dificulta el acceso a la vivienda en España.

Entre otros puntos, el también portavoz de Vivienda de Vox ha apuntado que la propuesta pretende subir el IVA a la vivienda de obra nueva cuando esta precisamente escasea en España. "Es como tratar una neumonía con caramelos para la tos, señor Rufián", ha espetado.

Por su parte, la diputada de Junts Marta Madrena ha argumentado que la iniciativa supondría "sobrecargar" la vivienda con impuestos particulares a cualquier propietario, lo que en su opinión se traducirá en un castigo para la ampliación de la oferta de vivienda.

La portavoz económica del PNV en la Cámara Baja, Idoia Sagastizabal, ha mostrado reticencias al impuesto por querer gravar de manera generalizada a partir de la tercera de vivienda: "Puede tener efectos perversos y provocar una nueva retirada de viviendas del mercado", ha explicado.

LOS SOCIOS DE IZQUIERDA, A FAVOR

En el turno de los socios de izquierda, tanto Bildu, como BNG, Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, se han mostrado a favor de la admisión a trámite de la proposición de ley.

El portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha ensalzado que la propuesta va en la dirección correcta porque con el panorama actual que hay en la vivienda lo que hay que hacer es "achicharrar" impuestos a los "rentistas".

Por último, el portavoz de Vivienda del PSOE, Ignasi Conesa, ha puesto en valor el trabajo del Gobierno en materia de vivienda y ha remarcado que algunas de las propuestas impulsadas en el hemiciclo, como la ley de ERC, están en línea con la política del Ejecutivo.

"Estamos de acuerdo con la mayoría de grupos de esta Cámara. Los que quieren una vida mejor para nuestros conciudadanos, estamos de acuerdo y algunas de las propuestas están en la línea de nuestras políticas, como lo que ha presentado Esquerra Republicana", ha concluido.