PP, Vox y Junts pedirán cuentas a Luis Planas la próxima semana en el Congreso por la peste porcina

MADRID, 5 dic. 2025 (Europa Press) -

El PP, Vox y Junts aprovecharán la sesión de control en el Congreso del miércoles, 10 de diciembre, para pedir cuentas al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, por el avance de la peste porcina africana que ya se ha detectado en 13 animales silvestres en el área de Barcelona.

El primer caso de peste porcina africana desde 1994 se halló en las inmediaciones de Barcelona hace justo una semana, cuando se hallaron dos jabalíes muertos con esta enfermedad. Esto conllevó al confinamiento de un área de 20 kilómetros en el que había alrededor de 39 explotaciones y provocó la prohibición de importaciones de carne de porcino español en Japón, México y Reino Unido, entre otros.

China, por su parte, cortó las importaciones de la carne procedente de la ciudad condal. El ministro Luis Planas salió a comparecer un día después de conocerse los primeros casos para trasladar un mensaje de tranquilidad, ya que según él la enfermedad no afecta al abastecimiento de carne de porcino y tampoco a los seres humanos, y se comprometió a trabajar para limitar "al máximo" el impacto económico de la crisis.

En este escenario, PP, Vox y Junts aprovecharán la última sesión plenaria del año 2025 para dirigirse al ministro por la crisis de la peste porcina y cómo las políticas que se han desarrollado en su departamento han podido afectar al suceso, según consta en el borrador de preguntas e interpelaciones del Pleno recogido por Europa Press.

"¿ASUME ALGUNA VEZ ALGUNA RESPONSABILIDAD?"

Por parte del PP, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha registrado dos preguntas orales al titular de Agricultura, una para preguntarle sobre "qué está haciendo el Gobierno por la sanidad animal en España" y otra para saber si el Ejecutivo "asume alguna vez alguna responsabilidad".

En lo que respecta a Vox, el partido capitaneado por Santiago Abascal dirigirá una interpelación urgente a Planas para saber "cuáles van a ser las medidas del gobierno para garantizar la protección del sector porcino".

Por último, Junts ha registrado una pregunta para que el ministro haga balance de sus actuaciones: "¿Qué balance hace de las políticas más progresistas de la historia en relación con el equilibrio entre la fauna salvaje y las actividades productivas del sector primario?"