PP, Vox y Junts tumban en el Congreso el plan de Sumar para regular los algoritmos de Idealista o Fotocasa

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

PP, Vox y Junts han unido sus votos en el Pleno del Congreso este miércoles para rechazar una proposición no de ley de Sumar que tenía por objeto regular los algoritmos de portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa, con la idea de que estos sean más transparentes y se proteja a consumidores y pequeños propietarios.

El resto del hemiciclo ha votado a favor de la propuesta, incluido el PSOE, que ha llegado a pactar una enmienda transaccional al texto que no ha prosperado en el hemiciclo. Por su parte, UPN ha decidido abstenerse.

Ya en el debate de la iniciativa el martes los tres grupos que han votado en contra desdeñaron la proposición no de ley. Además de esa regulación de los algoritmos, la propuesta de Sumar incluía la creación de un organismo en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que tenga por objeto supervisar el impacto de los algoritmos y la libre competencia en el sector inmobiliario.

En el turno de fijación de posiciones, la diputada de Junts Marta Madrenas censuró que propuestas como ese tipo son "recentralizadoras". Además, Madrenas criticó que Sumar presente una proposición no de ley cuando forma parte del Gobierno.

Del lado de Vox, Carlos Hernández Quero hizo hincapié en la gravedad de la crisis de vivienda que sufre España y desdeñó el plan de Sumar porque sería como si en mitad de una crisis alimentaria se regulase "el orden en el que tienen que aparecer los platos en las cartas de los restaurantes".

"Nos quieren hacer creer que el problema de la vivienda es el orden en el que aparecen los anuncios en Idealista. Entendiendo que puedan mejorarse mucho muchísimo las cuestiones de los algoritmos, el problema de ninguna de las formas puede ser el algoritmo. El problema es que no hay pisos", aseveró desde la tribuna del Congreso.

Por su parte, el diputado del PP Mario Cortés Carballo también afeó al grupo plurinacional que ponga el foco de la problema de la vivienda en los algoritmos de los portales inmobiliarios. "Sería cómico si no fuera por el drama que está sufriendo la población española", remachó.