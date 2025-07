PPE advierte que euro digital podría quedar "obsoleto" en pocos años y que existen "alternativas eficaces"

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE) Fernando Navarrete, ponente del dossier legislativo del Parlamento Europeo sobre el euro digital y antiguo director de gabinete del anterior gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido de que el euro digital podría quedar "obsoleto" en pocos años, al tiempo que ha destacado que en la actualidad existen "alternativas eficaces". En concreto, el eurodiputado 'popular' ha cuestionado la necesidad de implementar un modelo de euro digital minorista en un momento "en el que ya existen alternativas y eficaces a esta divisa". La intervención ha tenido lugar en el Parlamento Europeo, durante la primera sesión del programa de seminarios técnicos sobre el euro digital, donde el eurodiputado ha recordado que un euro digital minorista podría quedar obsoleto "antes de su despliegue completo si se basa en un reglamento rígido y no competitivo". INTEROPERABILIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES "Dado el ritmo de innovación en este ámbito, ¿qué les hace pensar que un sistema centralizado como el euro digital en línea no quedará obsoleto en unos años bajo una normativa diseñada por un grupo de trabajo que no está sometido a las fuerzas del mercado?", ha insistido. En el encuentro han participado el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, el director general de Estabilidad Financiera, John Berrigan, y el miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo Piero Cipollone. Asimismo, Navarrete ha planteado a los presentes si la interoperabilidad de las infraestructuras existentes, sumada a las nuevas reglas previstas en la Directiva PSD3 y el Reglamento PSR, sería suficiente para que el mercado desarrollara una solución paneuropea sin necesidad de recurrir a un euro digital minorista, cuya implementación conlleva riesgos y costes adicionales. Navarrete también ha preguntado al Banco Central Europeo (BCE) por qué considera que la zona euro corre más peligro que países como Suecia, donde el uso de efectivo está ya en cifras de un solo dígito "sin consecuencias aparentes". Cabe recordar que estas intervenciones forman parte del ciclo de seminarios técnicos liderado por Navarrete como ponente del informe legislativo sobre el euro digital, y el objetivo del programa, pionero en su enfoque inclusivo y técnico, es garantizar que la futura regulación no nazca de una "burbuja tecnocrática, sino del contraste real con el conjunto del ecosistema económico y social europeo".