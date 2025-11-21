Práctica del Gran Premio de Las Vegas, interrumpida 2 veces por tapa suelta de alcantarilla

LAS VEGAS (AP) — Un problema con una tapa de alcantarilla ha vuelto a interrumpir la acción en pista del Gran Premio de Las Vegas, donde la práctica del jueves por la noche se detuvo dos veces para que se pudiera inspeccionar el circuito.

La carrera inaugural en 2023 se vio interrumpida apenas nueve minutos después de la primera sesión de práctica, cuando una tapa suelta dañó la parte inferior del auto del español Carlos Sainz Jr. Se tardó más de dos horas en arreglar la tapa suelta e inspeccionar todo el circuito, que tiene una longitud de 3,85 millas (6,20 km) y utiliza partes de la icónica avenida principal de Las Vegas.

La siguiente práctica no comenzó sino hasta después de las 2 de la mañana, duró hasta las 4, y todos los espectadores ya habían sido enviados a casa mucho antes de que se reanudara la actividad.

No hubo problemas el año pasado y la primera práctica del jueves fue limpia, con Charles Leclerc de Ferrari como líder de la sesión.

Los problemas surgieron cuando quedaban unos 20 minutos en la segunda sesión. Un comisario informó de una posible tapa de mantenimiento suelta cerca de la 17ma curva.

La FIA, el organismo rector de la F1, mostró bandera roja en la práctica porque el control de carrera no pudo encontrar imágenes de video para determinar si había un problema. La bandera roja permitió al personal de control examinar físicamente el sitio.

"La inspección nos da confianza de que todo está en condiciones adecuadas para reanudar la sesión", dijo la FIA mientras los bólidos volvían a la pista con unos seis minutos restantes.

Pero los inspectores se quedaron en el sitio cuando se reanudó la práctica e informaron que la tapa se movía al pasar los coches sobre esta. La bandera roja se mostró nuevamente, poniendo fin a la sesión. La FIA informó que las inspecciones continuarán antes de la clasificación de este viernes por la noche.

Lando Norris de McLaren, el actual líder de puntos de la F1, fue el más rápido en la segunda sesión.

