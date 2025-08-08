Prácticas conjuntas permiten a entrenadores evaluar mejor a titulares en un entorno más competitivo

TAMPA, Florida, EE. UU. (AP) — Baker Mayfield se metió en medio de una pelea y el tackle All-Pro Tristan Wirfs entró al campo con una muleta para unirse a sus compañeros de equipo pese a estar lesionado.

Bienvenidos a las prácticas conjuntas.

Los jugadores tienen la oportunidad de golpear a equipos contrarios, lo que a veces puede llevar a peleas. Hubo un altercado menor el jueves entre los Buccaneers y los Titans.

"Todos están en la refriega. Nadie quiere lanzar un golpe. No es necesario", explicó el entrenador de los Bucs, Todd Bowles. "No estamos tratando de hacer eso aquí. Ellos tampoco están tratando de hacerlo. Si esto se pone candente y tienes las protecciones puestas, va a suceder".

El entrenador de los Patriots, Mike Vrabel, un ex apoyador All-Pro y dos veces Entrenador del Año en Tennessee, se lanzó hacia varios jugadores amontonados y salió con una mejilla ensangrentada en la práctica de Nueva Inglaterra con los Commanders de Washington el miércoles.

Pero el propósito principal de las sesiones conjuntas es dar a los entrenadores una mejor manera de evaluar a los titulares en un entorno más competitivo que los partidos de pretemporada. Los equipos no quieren que futuros oponentes vean mucho de su libro de jugadas en exhibiciones y la mayoría de los entrenadores prefiere mantener a los titulares clave fuera de peligro, por lo que enfrentar a oponentes en un entorno controlado se ha convertido en una prioridad para la mayoría de los equipos.

En general, 29 de los 32 equipos de la NFL están realizando prácticas conjuntas este verano, en comparación con 27 en 2023 y 23 en 2022. Solo los Chiefs de Kansas City, Bengals de Cincinnati y Saints de Nueva Orleans no las están haciendo.

Tampa Bay practicó contra Tennessee dos días antes del inicio del encuetro de pretemporada previsto para el sábado por la noche. Ambos equipos también tienen prácticas conjuntas programadas la próxima semana con sus oponentes.

"Estas son bastante normales en el sentido de que vas a obtener la mayoría del trabajo situacional, obtienes algunas jugadas básicas, algunas de tercera oportunidad, algunas de zona roja, un ejercicio de dos minutos", dijo el entrenador de los Titans, Brian Callahan.

Los Giants de Nueva York y los Jets de la misma ciudad tienen dos días de prácticas conjuntas la próxima semana, una en las instalaciones de práctica de cada equipo.

El veterano mariscal de campo de los Giants, Russell Wilson, ha jugado lo suficiente como para apreciar la evolución de las prácticas conjuntas y su importancia.

La NFL redujo el calendario de pretemporada a tres partidos cuando la temporada regular se amplió a 17 duelos.

Probablemente la pretemporada se reducirá a dos partidos si la liga pasa a una temporada de 18 encuentros.

Y así, más equipos han comenzado a depender de las prácticas contra oponentes como su principal fuente de preparación para los mariscales de campo y los titulares veteranos para la Semana 1.

"Creo que las prácticas conjuntas son geniales porque puedes enfrentarte a otro equipo, ver, emparejarte y simplemente jugar al fútbol americano", comentó Wilson. "Una vez más, todo se trata de preparación, de estar listo para la temporada".

Los 49ers de San Francisco y los Broncos de Denver realizaron una práctica conjunta el jueves también antes de su duelo del sábado. Se convirtieron en el sexto par de equipos en hacerlo hasta ahora.

"Creo que es realmente valioso. A veces no puedes hacerlo. Siempre me gustaría hacerlo... Siempre es bueno enfrentarse a diferentes esquemas también", opinó el entrenador de los Niners, Kyle Shanahan. "Hay diferentes jugadores. Nos enfrentamos entre nosotros todos los días. Mismos chicos, mismo esquema. Todo se vuelve un poco viejo y es una buena manera de cambiarlo".

Para un entrenador en un nuevo equipo como Vrabel, enfrentar a otro conjunto en la práctica también ayuda a construir una base para su unidad. Los Patriots vienen de una terrible temporada de 4-13 y Vrabel apunta a cambiar la cultura.

"El objetivo es simplemente poner la identidad en el campo contra otro equipo, poner los fundamentos que establecimos, la instalación, poder hacerlo contra otra defensa, poder ajustarse a diferentes estilos de juego, a jugadores que tal vez sean más altos o más rápidos o más fuertes, simplemente diferentes estilos de juego de cada jugador a lo largo de esta liga".

La liga abraza las prácticas conjuntas desde una perspectiva de salud y seguridad de los jugadores porque menos titulares están jugando en los partidos de pretemporada. Y los datos han mostrado que los jugadores son más susceptibles a lesiones de tejidos blandos al inicio de la temporada si no alcanzan niveles similares de carga, velocidad y esfuerzo en el campo de entrenamiento.