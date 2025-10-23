Prada dice "lo peor ya ha pasado" en China, pero es improbable que vuelva el crecimiento vertiginoso

Por Elisa Anzolin

MILÁN, 23 oct (Reuters) - La casa de moda italiana Prada dijo el jueves que lo peor de la recesión china había pasado, aliviando la presión sobre el sector del lujo, aunque advirtió que era poco probable que volvieran los días de gloria de la última década.

Prada, que acordó la compra de Versace a principios de año, registró un aumento del 9% en sus ingresos netos durante los nueve primeros meses de 2025, impulsado por su marca de ropa y accesorios Miu Miu.

El crecimiento de las ventas se vio impulsado por la región de Asia-Pacífico, el principal mercado del grupo, con un aumento del 10% a tipos de cambio constantes en los nueve meses. El grupo señaló "cierta mejora" en China en el tercer trimestre.

"Creo que lo peor ya ha pasado", dijo a analistas el CEO de Prada, Andrea Guerra, refiriéndose a una "meseta" en China tras años de recesión, con unas ventas algo mejores de lo esperado durante la importante Golden Week de octubre.

"Pero no creo que volvamos a ver, en un futuro próximo, lo que hemos visto en la última década".

De 2017 a 2021, el mercado chino del lujo triplicó su tamaño y, en el boom de ventas posterior a COVID, se preveía que el consumo chino de lujo habría alcanzado entre el 35% y el 40% del total mundial, según la consultora Bain.

China es clave para el sector mundial del lujo, valorado en US$400.000 millones, y representa alrededor de un tercio de las ventas mundiales de lujo, pero la demanda local ha caído en un contexto de ralentización del crecimiento económico chino.

Los grupos de lujo franceses Hermes, LVMH, L'Oreal y Kering, sin embargo, han dado este mes señales tímidas de recuperación.

El crecimiento de Prada siguió liderado por la marca más pequeña del grupo, Miu Miu, que registró un aumento del 29% en las ventas al por menor en el tercer trimestre. Las ventas al por menor de la marca Prada cayeron un 1% en el trimestre, mejorando ligeramente respecto al segundo trimestre.

(Reportaje de Elisa Anzolin; Edición de Valentina Za, Adam Jourdan y Elaine Hardcastle, Editado en español por Juana Casas)