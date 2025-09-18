Pradales denuncia el "genocidio en Gaza" en el Parlamento vasco, que guarda un minuto de silencio por Palestina

VITORIA, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha denunciado el "genocidio en Gaza" al iniciarse el pleno de política general en el Parlamento Vasco, que ha guardado un minuto de silencio, en solidaridad con el pueblo palestino.

Nada más subir a la tribuna de oradores y saludar a parlamentarios y responsables institucionales congregados para seguir el primer pleno de política general de la legislatura, Imanol Pradales ha denunciado "el genocidio" que se vive en Gaza.

"Estamos enfurecidos, cansados y hartos. Esta violencia nos genera dolor, rabia e impotencia", ha manifestado. Según ha recordado, el Gobierno ha mostrado "claramente su posición desde el primer día".

En este sentido, ha aludido a la entrega, el pasado mes de diciembre, del Premio Renne Cassin a la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos UNRWA, que en marzo de 2025 recibió el premio Ellacuría.

Ha añadido que, el pasado mes de septiembre, su Ejecutivo aprobó una declaración institucional, en la que se condenaba "firmemente utilizar el hambre como método de guerra, negar u obstaculizar la ayuda humanitaria y obligar a desplazarse a la población palestina".

"Desgraciadamente, lejos de mejorar, la situación ha empeorado. Por eso, hoy, decimos en voz alta a Netanyahu y a su Gobierno: ¡Basta ya!", ha enfatizado.

Posteriormente, el Lehendakari ha pedido un minuto de silencio "para recordar a los muertos y en solidaridad con pueblo palestino", que ha sido secundado por los congregados en la Cámara vasca.