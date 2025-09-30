Pradales ve manipulación de Ayuso por relacionar ETA y euskera: “Analizaremos” denunciar

BARCELONA, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado este martes que ve manipulación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por relacionar unas declaraciones del dirigente vasco en euskera dirigidas a su homóloga madrileña con ETA: "Analizaremos" denunciar.

Lo ha dicho en una entrevista de 'Rac1' recogida por Europa Press después que Ayuso asegurara que Pradales le había dicho "Ayuso entzun, pim, pam, pum" el pasado domingo durante un mitin, lanzando consignas contra ella como en su tiempo hacía el entorno de ETA como señalamiento a personas, cuando en realidad el Lehendakari dijo 'Ayuso entzun, Euskadi euskaldun' (Ayuso escucha, Euskadi euskaldun)", en referencia a que la Comunidad Autónoma es vascófona.

"Es algo que me indigna profundamente cómo se ha hecho una burda manipulación de mis palabras por parte de la señora Ayuso, cómo se banaliza el uso de la violencia, lo que ha significado ETA en este país, en Euskadi, y cómo incluso se intenta mostrar una amenaza por mi parte. Esto es obviamente lamentable, inaceptable e indignante", ha expresado.

Ha subrayado que lo que le preocupa de las declaraciones de Ayuso no es tanto lo que dice sobre su persona, sino lo que está, a su juicio, detrás: "Es la tercera ocasión en los últimos meses en los que muestra una falta absoluta de respeto al euskera. Un desprecio por la lengua vasca, por la identidad vasca, y además arremete contra la lengua".

Ha apuntado que la banalización de la violencia en el discurso político de miembros del PP "es una constante que aparece y desaparece como el Guadiana en función de intereses", ha defendido desterrar definitivamente ETA de la cuestión del debate político, textualmente y ha lamentado que nadie del PP le haya llamado para disculparse por las palabras de Ayuso.