(Pre) El Getafe quiere amargar el debut de Aguirre y el Levante juega una 'final' ante el Villarreal

El Getafe intentará hacer valer su fortaleza como local y sumar tres puntos vitales ante un rival directo como el Mallorca, que estrena en el banquillo al mexicano Javier Aguirre, mientras que el Levante querrá aferrarse a sus opciones de salvación ante un Villarreal que podría tener la cabeza en la Liga de Campeones, en partidos correspondientes a la trigésima jornada de LaLiga Santander 2021-2022 que se disputan este sábado.

Tras el parón internacional, la reanudación del torneo doméstico se producirá en el Coliseum (14.00 horas) donde se verán las caras dos equipos en malas dinámicas de resultados como el Getafe y el Mallorca, rivales directos por evitar el descenso.

El conjunto 'azulón' marcha decimoquinto con 29 puntos, tres más que el bermellón, que cierra en este momento los puestos de descenso a LaLiga SmartBank, lo que aumenta la importancia de un duelo en el que ambos esperan acabar con su racha de seis partidos sin ganar.

Sin embargo, este mal momento ha sido algo m√°s 'amable' con los que Quique S√°nchez Flores, que han sumado al menos cuatro puntos, aunque ha sufrido un frenazo a su reacci√≥n tras la llegada del madrile√Īo, mientras que le ha terminado por costar el puesto a Luis Garc√≠a Plaza, relevado en el banquillo por el 'Vasco' Aguirre, que intentar√° revitalizar con su car√°cter y carisma al equipo balear.

Ahora, el Getafe querr√° imponer su fortaleza en casa donde, aunque no ha ganado en sus dos √ļltimos choques (Alav√©s y Valencia), no ha perdido en sus √ļltimos nueve partidos, con s√≥lo cinco goles encajados. En cambio, el Mallorca flojea mucho a domicilio y no gana como visitante desde que asaltase el Wanda Metropolitano a principios de diciembre, sumando seis derrotas seguidas. El 'average', tras el 0-0 de la primera vuelta, tambi√©n estar√° en juego.

Sánchez Flores tendrá que retocar su defensa por la sanción del central Jorge Cuenca, cuyo puesto debería ser para Erick Cabaco, mientras que el técnico mexicano también modificará obligado su zaga por las bajas por el mismo motivo de Raíllo y Jaume Costa, y de Sedlar por lesión.

El levante se la juega ante el villarreal

Por otro lado, mucho más necesitado está el Levante, que apenas puede perder ya puntos si quiere aspirar a salvarse y que empezará su 'batalla' final con un derbi regional en el Ciutat de València (16.15 horas) ante el Villarreal.

El colista suma sólo 19 puntos y está a ocho de la salvación por lo que no puede dejar pasar ninguna oportunidad y menos en su estadio. El calendario 'granota' es muy exigente, empezando por la visita del 'Submarino Amarillo', que apura sus opciones de pelear por la cuarta plaza, pero al que le podría 'despistar' la Liga de Campeones.

El conjunto castellonense marcha s√©ptimo con 45 puntos, a nueve del Atl√©tico de Madrid, y podr√≠a tener la cabeza m√°s en la visita el pr√≥ximo mi√©rcoles del poderoso Bayern M√ļnich en la ida de los cuartos de final de la Champions, algo que espera aprovechar el equipo de Alessio Lisci para volver a so√Īar tras tres jornadas sin ganar que han vuelto a hundirle.

Enfrente, un Villarreal que muestra la misma solidez a domicilio y ha perdido en sus dos √ļltimas salidas ligueras, en Pamplona y en C√°diz, ambas por 1-0, las cuales han detenido el buen momento de juego y goles que ten√≠a hace unas semanas.

Alessio Lisci no podr√° contar con dos piezas importantes como Jorge de Frutos y √ďscar Duarte, mientras que Unai Emery, m√°s all√° de las rotaciones que pueda disponer pensando en la Champions no podr√° contar con Samu Chukwueze por lesi√≥n.

--horarios de la jornada 30 de laliga santander.

-S√°bado 2 de abril.

Getafe - Mallorca. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 14.00.

Levante - Villarreal. Cordero Vega (C.C√°ntabro) 16.15.

Celta - Real Madrid. Gonz√°lez Fuertes (C.Asturiano) 18.30.

Atlético de Madrid - Alavés. Melero López (C.Andaluz) 21.00.

-Domingo 3 de abril.

Athletic Club - Elche. Figueroa V√°zquez (C.Andaluz) 14.00.

Betis - Osasuna. Pizarro G√≥mez (C.Madrile√Īo) 16.15.

Granada - R.Vallecano. Hern√°ndez Hern√°ndez (C.Las Palmas) 18.30.

Valencia - Cádiz. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-manchego) 18.30.

FC Barcelona - Sevilla. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.00.

-Lunes 4 de abril.

Real Sociedad - Espanyol. Jaime Latre (C.Aragonés) 21.00.