(Pre) El Villarreal busca recuperar la sonrisa en Cádiz y el Getafe alargarla ante el Valladolid

El Villarreal intentará este sábado volver a la senda de la victoria en su visita a un Cádiz que afrontó animado el parón internacional, al igual que un Getafe que quiere seguir escalando ante un Valladolid con urgencias, en partidos correspondientes a la séptima jornada de LaLiga Santander 2022-2023.

El Villarreal vio frenado su positivo inicio de temporada antes del parón por selecciones, al que se marchó después de dos partidos consecutivos sin ganar ante dos rivales directos, con derrota en el Benito Villamarín y empate ante el Sevilla, una pequeña racha que espera detener en el Nuevo Mirandilla en el choque abre la jornada sabatina a las 14.00 horas.

Allí le espera un Cádiz que cogió algo de aire tras estrenar por fin su casillero de victorias, de puntos y de goles al batir a domicilio al Valladolid, aunque la situación de los de Sergio González continúa siendo poco óptima ya que siguen en puestos de descenso.

Por ello, el objetivo del conjunto gaditano es refrendar ahora ante su público estos tres puntos y empezar a coger una mejor dinámica de puntos, aunque enfrente tendrá a un rival, sexto clasificado, que suele ser muy peligroso a domicilio y que querrá recuperar lo perdido para seguir cerca de los puestos de Champions.

El duelo medirá además a un equipo, el cadista, al que le está costando ver puerta, con solo un gol anotado hasta el momento, con otro, el 'Submarino', que suele destacar por su disciplina defensiva y que sólo ha encajado hasta el momento dos tantos.

Sergio González no tiene bajas relevantes para su once, donde Álvaro Negredo y Rubén Sobrino podrían disputarse ser el compañero de Lucas Pérez, mientras que Unai Emery, que ya ha avisado a sus posibles mundialistas que no quiere relajaciones, sigue con la baja de Gerard Moreno, cuyo puesto se lo pelean el recuperado Arnaut Danjuma y Nicolas Jackson.

Por su parte, a las 16.15 horas, en el Coliseum Alfonso Pérez, el Getafe buscará encadenar su tercera victoria seguida para alejarse aún más del descenso y hundir en esa zona a un Valladolid que tiene más urgencias.

Después de un mal arranque, con sólo un punto de doce posibles y una notable endeblez defensiva, los 'azulones' despertaron y llegaron con una sonrisa al parón gracias a dos triunfos consecutivos ante la Real Sociedad y Osasuna que han calmado un tanto los ánimos sobre el proyecto de Quique Sánchez Flores, que contaba con muy buenos refuerzos.

Ahora, el equipo madrileño quiere dar continuidad a esta mejoría en el primero de sus dos partidos consecutivos en casa y llegar al derbi con el Real Madrid de la semana que viene al alza, aunque espera un duelo muy igualado ante un Valladolid que no carbura.

El conjunto que entrena José Rojo, 'Pacheta', está en puestos de descenso, el antepenúltimo con cuatro puntos, y espera recuperar lejos del José Zorrilla lo que dejó escapar en la anterior jornada ante el Cádiz en casa.

Para ello, el equipo blanquivioleta, que ganó en su última visita a Getafe, deberá mejorar sensiblemente sus prestaciones ofensivas y su rendimiento a domicilio, aunque, pese a la derrota en el Spotify Camp Nou, dejó una mejor imagen en el empate en el Sánchez-Pizjuán y en la derrota en Montilivi.

Quique Sánchez Flores tiene la baja por sanción de Luis Milla y recupera a Djené, aunque el togolés podría ocupar plaza de banquillo ane el actual buen rendimiento defensivo de Gastón Álvarez, Mitrovic y Domingos Duarte. Pacheta, que ha perdido para el resto de temporada a Anuar por una grave lesión de rodilla, podría modificar bastante su once respecto a la última derrota.

--horarios del sábado de la jornada 7 de laliga santander

-Sábado 1 de octubre.

Cádiz-Villarreal. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 14.00.

Getafe-Valladolid. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 16.15.

Sevilla-Atlético. De Burgos Bengoetzea (C.Vasco) 18.30.

Mallorca-FC Barcelona. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.