(Pre) La Real defiende en Zorrilla su racha y la Champions y el Valencia busca la zona europea

La Real Sociedad tratará de mantener su excelente momento de forma y resultados en su visita de este sábado a un animado Valladolid, mientras que el Valencia quiere volver ante el necesitado Mallorca a la senda de la victoria para engancharse a la zona europea, y el Rayo Vallecano intentará hacerse fuerte en casa ante un rival directo como el Cádiz, en partidos correspondientes a la undécima jornada de LaLiga Santander 2022-2023.

En el Nuevo Jos√© Zorrilla (16.15 horas), la Real Sociedad buscar√° prolongar su estado de felicidad actual despu√©s de un gran arranque, similar al que tuvo la pasada temporada cuando lleg√≥ incluso a ponerse l√≠der, pero en este caso a base de victorias, una racha que se pondr√° a prueba ante un Valladolid mejorado en las √ļltimas semanas.

La sufrida victoria ante el Mallorca en el Reale Arena supuso la quinta consecutiva liguera para los de Imanol Alguacil y la octava en total teniendo en cuenta la Liga Europa. El conjunto donostiarra ha cogido mucha regularidad y a domicilio ya ha demostrado ser un visitante peligroso con triunfos en cuatro de sus cinco salidas, cayendo s√≥lo en Getafe, escenario de su √ļltima derrota.

El estado de forma de sus centrocampistas y una buena firmeza defensiva avala a una Real Sociedad que defenderá además su tercera plaza en el campeonato, donde goza de dos puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y el Real Betis.

Sin embargo, enfrente tendrá a un rival que en casa suele poner muchas dificultades como el Valladolid y que además está también con el ánimo elevado tras su goleada por 4-1 ante el Celta del pasado miércoles que le ayudó a alejarse del descenso.

El conjunto vallisoletano sum√≥ su tercera victoria del curso y confirm√≥ cierta mejor√≠a en su juego en las √ļltimas semanas con siete de los √ļltimos doce puntos, con los que rompi√≥ una mala din√°mica de tres derrotas consecutivas.

José Rojo, 'Pacheta', podría apostar por las rotaciones con la vuelta a la titularidad de Escudero, Monchu o Weismann, mientras que Alguacil también podría refrescar el equipo con la vuelta de Zubimendi, Le Normand y la entrada arriba de Carlos Fernández.

El valencia quiere aprovechar las dudas del mallorca

Por otro lado, en Mestalla (18.30 horas), el Valencia intentar√° volver a la senda de la victoria para ratificar su candidatura a los puestos europeos ante un RCD Mallorca que llega mucho m√°s necesitado y en una mala din√°mica.

El conjunto valencianista perdió una buena oportunidad de instalarse arriba el pasado martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán y aunque sacó un siempre valioso punto ante el Sevilla, pudo haber sido mayor el botín ya que fue ganando 0-1 y desperdició un penalti en el alargue del choque.

Los de Gennaro Gattuso siguen sin perder desde principios de septiembre, pero sumaron su segundo empate consecutivo y el tercero en las √ļltimas cuatro jornadas, por lo que necesitan m√°s regularidad para optar a objetivos ambiciosos.

Para ello se antoja vital no dejar escapar puntos de su feudo como sucedió la semana pasada ante el Elche frente a otro rival de la parte baja como el RCD Mallorca, que llega en un mal momento, aunque fuera de la zona de descenso.

El conjunto bermell√≥n cay√≥ con algo de pol√©mica en el Reale Arena para encadenar su cuarta jornada consecutiva si ganar, tres de ellas con derrota por 1-0, y buscar√° coger aire en su segunda complicada salida a domicilio para evitar la posibilidad de dormir entre los tres √ļltimos. Para ello, deber√° vigilar a un Edinson Cavani que ha empezado a encontrar el camino a gol.

Gattuso volver√° a alinear al uruguayo como referencia en ataque de un once donde podr√≠a volver Gabriel Paulista y otras novedades como Ilaix Moriba o Justin Kluivert tras experimentar con dos laterales en Sevilla. Javier Aguirre tiene la buena noticia de recuperar a su goleador, el kosovar Vedat Muriqi, que se perdi√≥ los √ļltimos dos partidos por sanci√≥n.

El rayo, a no dejar escapar puntos en casa ante un cádiz sólido

Por √ļltimo, la und√©cima jornada liguera se abrir√° en el Estadio de Vallecas (14.00 horas) donde se dar√° citan dos rivales directos como el Rayo Vallecano, d√©cimo clasificado, y un C√°diz m√°s urgido por estar pen√ļltimo.

El conjunto de Andoni Iraola espera seguir siendo s√≥lido como local despu√©s del valioso empate ante el Atl√©tico que les dej√≥ con 12 puntos. Los franjirrojos han sacado siete de los √ļltimos nueve puntos y saben de la importancia de sumar la victoria ante un equipo con los que en teor√≠a deben pugnar inicialmente por la permanencia.

El equipo gaditano, con siete puntos, se plantar√°n en el barrio madrile√Īo en una extra√Īa din√°mica ya que llevan cinco jornadas sin perder, aunque las cuatro √ļltimas las han saldado con empate. En su casillero s√≥lo hay un triunfo, pero a domicilio ante el Valladolid, y un problema evidente de gol con s√≥lo cuatro anotados y siete encuentros sin poder marcar.

Iraola espera poder contar con una pieza clave como √ďscar Trejo, ausente en un C√≠vitas Metropolitano donde hizo alguna rotaci√≥n con descansos para Florian Lejeune, Santi Comesa√Īa o Sergio Camello que podr√≠an volver al once. Sergio Gonz√°lez no podr√° contar con Iv√°n Alejo Joseba Zaldua y Momo Mbaye para un once donde podr√≠a meter novedades arriba con la dupla 'Choco' Lozano y Lucas P√©rez.

--programa de la jornada 11 de laliga santander.

-s√°bado 22.

Rayo Vallecano - C√°diz CF. Mu√Īiz Ruiz (C. 14.00.

Valladolid - Real Sociedad. Figueroa V√°zquez (C.Sevillano) 16.15.

Valencia CF - RCD Mallorca. Sánchez Martínez (C.Murciano) 18.30.

Real Madrid - Sevilla FC. Hern√°ndez Hern√°ndez (C.Las Palmas) 21.00.

-domingo 23.

RCD Espanyol - Elche CF. Munuera Montero (C.Andaluz) 14.00.

Real Betis - Atl√©tico de Madrid. Gil Manzano (C.Extreme√Īo) 16.15.

Girona FC - CA Osasuna. Pulido Santana (C.Las Palmas) 18.30.

Villarreal cf - ud almería. de burgos bengoetxea (c.vasco) 18.30.

FC Barcelona - Athletic Club. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00.

-lunes 24.

RC Celta - Getafe CF. Gonz√°lez Fuertes (C.Asturiano) 21.00.

Europa Press