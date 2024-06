(Pre) Sergio García lidera las esperanzas españolas en un US Open clave para David Puig y Jorge Campillo

El recorrido de Pinehurst Resort & CC, en Carolina del Norte, acoge desde este jueves al domingo el Abierto de los Estados Unidos de golf, tercer 'major' de la temporada en el que Sergio García será la teórica principal baza española tras la baja de última hora del vizcaíno Jon Rahm.

El campeón del torneo en 2021 no podrá jugar este 'grande' por culpa de una infección en su pie izquierdo, con la que lleva lidiando hace tiempo y que provoca que el golf nacional pierda su teórica mejor baza para brillar en este torneo.

Ahora, la misión de hacerlo lo mejor posible quedará en manos de Sergio García, que finalmente jugará este US Open para el que no se había clasificado de inicio, pero al que accede como uno de los reservas y tras no completarse todos los cupos. El de Borriol, habitual del LIV Golf, no se le ha dado demasiado bien este 'major' desde el año 2017, fallando en tres ocasiones el corte, aunque en una de sus participaciones en Pinehurst acabó en el 'Top 3', a cinco golpes del ganador, el neozelandés Michael Campbell.

A su lado estarán un 'novato' en 'majors' como Eugenio López-Chacarra y el catalán David Puig, que tiene más experiencia ya que estuvo en la edición del 2023 y en esta temporada también ha competido en el Campeonato de la PGA. El de La Garriga tiene ante sí una cita importante ya que se juega sus opciones de estar en los Juegos Olímpicos.

Queda una plaza para acompañar a Jon Rahm en la capital francesa y que está entre el barcelonés y Jorge Campillo, que estará pendiente de lo que haga su compatriota en este US Open. Si Puig pasa el corte será el elegido junto al de Barrika y si no, será el extremeño.

En cuanto a los principales favoritos serán los habituales, sobre todo los jugadores locales, liderados por el entonado Scottie Scheffler, número uno del mundo, ganador del Masters de Augusta y que el pasado fin de semana se llevó el Memorial, y por Xander Schauffele, número dos y que se impuso hace unas semanas en el Campeonato de la PGA.

Habituales como Collin Morikawa, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau o el último campeón, Wyndham Clark, intentarán estar en la pelea, mientras que a nivel europeo, el norirlandés Rory McIlroy, el inglés Tommy Fleetwood o el noruego Viktor Hovland podría ser algunas de las opciones.

Europa Press