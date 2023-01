(Pre) Vallecas mide a la lanzada Real, el Betis busca olvidar el dolor y el Sevilla vive un derbi clave

La Real Sociedad querr√° confirmar sus ambiciones ligueras este s√°bado en la siempre complicada visita a Vallecas, mientras que el Real Betis querr√° olvidar sus √ļltimos dolorosos resultados ante un Espanyol necesitado y el Sevilla vive un derbi clave ante el enfadado C√°diz, en partidos correspondientes a la decimoctava jornada de LaLiga Santander 2022-2023.

La actividad liguera sabatina se abrirá en Vallecas (14.00 horas) donde se espera un duelo atractivo entre dos equipos en buena línea y que apuestan por el buen juego como son el Rayo Vallecano, noveno, y, sobre todo, la Real Sociedad, tercera.

El conjunto de Imanol Alguacil est√° inmerso en otro gran momento de nivel y resultados y se plantar√° en el barrio madrile√Īo tras ocho victorias seguidas entre Liga y Copa del Rey y dispuesto a cerrar la primera vuelta del campeonato como todav√≠a aspirante al t√≠tulo y a jugar la Liga de Campeones del a√Īo que viene.

Los 'txuri-urdines', aunque con un partido más, están a seis puntos del líder FC Barcelona y a tres del Real Madrid, al que pretenden alcanzar provisionalmente y antes de rendirle visita en el Santiago Bernabéu. Dos encuentros en la capital que pueden dictaminar buena parte del futuro del equipo donostiarra, ahora mismo con siete puntos de ventaja sobre el quinto clasificado.

La Real tratará de salir airoso del fortín de Vallecas, un escenario donde siempre es complicado para equipos de su estilo por la buena presión y las ganas que ponen los locales. Animado tras superar los octavos de la Copa del Rey con una sufrida victoria ante el Mallorca (1-0), donde Alguacil hizo algunas rotaciones y donde Mikel Oyarzabal fue titular por primera vez.

El capitán va cogiendo ritmo y podría repetir en el once ante el Rayo Vallecano, siendo una de las novedades en un equipo que tendrá las importantes bajas de Mikel Merino, lesionado en el torneo del 'k.o' al igual que Andoni Gorosabel, y del sancionado Martín Zubimendi.

Enfrente, un Rayo Vallecano que ante su afici√≥n suele dar buena medida pese a que perdi√≥ en √ļltimo encuentro como local ante otro aspirante a la 'Champions' como el Betis (1-2), que junto al Mallorca ha sido el √ļnico en ganar en el feudo vallecano, aunque ah√≠ hinc√≥ la rodilla el Real Madrid.

El conjunto franjirrojo recuperó esos puntos perdidos el pasado fin de semana con su tercera victoria a domicilio, en el José Zorrilla (0-1), para colocarse con 26 y más cerca del objetivo de la permanencia, aunque el ganar a la Real Sociedad le colocaría provisionalmente en la zona europea.

Los de Andoni Iraola tratar√°n de aprovechar tambi√©n el no haber jugado entre semana para tener esa dosis mayor de energ√≠a y asfixiar con su habitual presi√≥n el juego combinativo visitante, y luego aprovechar arriba el buen momento que atraviesan Isi Palaz√≥n y Sergio Camello. El t√©cnico de Usurbil podr√≠a no variar su once salvo con la entrada de √ďscar Trejo.

El betis, a olvidar supercopa y copa ante el necesitado espanyol

Por su parte, en el RCDE Stadium se ver√°n las caras (16.15 horas) dos equipos con diferentes objetivos como son el RCD Espanyol, que pretende alejarse lo antes posible de la zona de descenso, y el Real Betis, aspirante a pelear por la Champions.

Ambos llegan al duelo tras sufrir sendos disgustos en la Copa del Rey, mucho m√°s grande en el lado del conjunto verdiblanco, que puso fin a la defensa del t√≠tulo tras caer en los penaltis ante el CA Osasuna, en un partido que casi ten√≠a ganado. Una eliminaci√≥n desde los once metros que se une a la sufrida del mismo modo la semana pasada en la Supercopa de Espa√Īa ante el FC Barcelona, con el a√Īadido de un desgaste extra que espera que no le pase factura ante los de Diego Mart√≠nez.

Dolido por estos dos reveses, los de Manuel Pellegrini, tambi√©n con un partido menos, quieren volver a sonre√≠r a domicilio, donde m√°s alegr√≠as han tenido ya que en sus dos √ļltimos encuentros ligueros, se han llevado los tres puntos de dos escenarios dif√≠ciles como San Sebasti√°n y Vallecas. De hecho, su √ļltima derrota como visitante se remonta al 1-0 encajado en Bala√≠dos el pasado 2 de octubre.

El técnico chileno volvió a apostar por repartir minutos ante Osasuna, por lo que el once que dispondrá ante los blanquiazules debería tener modificaciones con el retorno de un Borja Iglesias, cuyos goles se antojan más que necesarios, y de Germán Pezzella, para reemplazar al sancionado Luiz Felipe. El recién llegado Abner ya tuvo minutos y podría ser otra novedad en un equipo que tendrá también la baja de Nabil Fekir.

El Espanyol, que dijo adiós a la Copa en San Mamés, parece algo más animado tras un inicio esperanzador de 2023, sin perder todavía y donde ha sacado cinco de los ocho punto en juego, con victoria el pasado fin de semana ante un rival directo como el Getafe (1-2).

Sin embargo, el conjunto catalán sigue penalizado por su falta de triunfos. Ha logrado tres y sólo suma 17 puntos, a uno de la zona de descenso, por lo que necesita empezar a rendir mucho mejor, sobre todo como local ya que solo ha sido capaz de ganar al Valladolid ante su afición.

Diego Martínez no dejó buena imagen en Copa y buscó el pase con un once bastante reconocible, aunque con una defensa de cinco que no parece que repetirá en esta ocasión. El técnico gallego podrá contar finalmente con el centrocampista Sergi Darder.

El sevilla quiere aire

Finalmente, en el Estadio Ram√≥n S√°nchez-Pizju√°n (21.00 horas) se jugar√° un derbi andaluz con mucho en juego entre dos equipos en zona de descenso como el Sevilla, pen√ļltimo clasificado, y el C√°diz, antepen√ļltimo, separados por tan s√≥lo un punto y con el conjunto gaditano enfadado tras lo sucedido ante el Elche.

El equipo de Jorge Sampaoli sigue sin ser capaz de levantar el vuelo y una nueva derrota, ante el Girona, le mantiene con el nerviosismo de un peligro del que no acierta a desembarazarse y con el que parece no saber convivir para mejorar su rendimiento.

El conjunto sevillista se dio un respiro de nuevo en la Copa del Rey, con un sufrido pase ante el Deportivo Alav√©s de LaLiga SmartBank, pero que tampoco pudo disfrutar demasiado para centrarse en sacar este duelo directo y sumar su segunda victoria consecutiva ante su afici√≥n, tras la lograda ante el Getafe, la primera de la campa√Īa.

Sampaoli tendr√° la baja por sanci√≥n de Marcos Acu√Īa, por lo que o su compatriota Gonzalo Montiel o Karim Rekic jugar√°n en el carril izquierdo de un once donde se espera tambi√©n la vuelta de √ďliver Torres y con el veterano Fernando Reges pudiendo jugar de central. Adem√°s, Lucas Ocampos podr√≠a volver a jugar tras su vuelta.

Por su parte, el C√°diz busca una victoria que se le ha resistido hist√≥ricamente en el feudo de Nervi√≥n, uno en el que todav√≠a no conoce la victoria y donde ha ca√≠do en 13 ocasiones entre Liga y Copa. El a√Īo pasado sac√≥ un punto tras empatar a uno.

El equipo gaditano acude al derbi tras su indignaci√≥n en el 1-1 ante el Elche y el gol que le habr√≠a impedido lograr tres puntos claves tras un fuera de juego no detectado por el VAR. Ahora, tendr√° que olvidar toda esa pol√©mica para intentar lograr otra meritoria victoria a domicilio como la conseguida en su √ļltima salida en Mestalla.

Sergio González tendrá las bajas del central Fali, por lesión, y del centrocampista Fede San Emeterio, por sanción, titulares ambos en el anterior partido y que podrían ser sustituidos por Momo y por Iván Alejo, respectivamente.

--horarios del s√°bado de la jornada 18 de laliga santander.

Rayo Vallecano - Real Sociedad. Mateu Lahoz (C. Valenciano) 14.00.

Espanyol - Betis. Gonz√°lez Fuertes (C. Asturiano) 16.15.

Atlético - Valladolid. De Burgos Bengoetxea (C. Vasco) 18.30.

Sevilla - C√°diz. Hern√°ndez Hern√°ndez (C. Las Palmas) 21.00.

Europa Press