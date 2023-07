Precandidatos opositores de venezuela plantean confianza para inversores y unidad para elección

CARACAS, 12 jul (Reuters) - Los precandidatos de la oposición de Venezuela dijeron el miércoles, en un debate antes de las elecciones presidenciales del 2024, que se requiere unidad y dar confianza a la inversión privada para recuperar la economía del país sudamericano.

Al encuentro, organizado por más de 30 grupos no gubernamentales y realizado en un auditorio de la Universidad Católica Andrés Bello, acudieron ocho de los 14 candidatos inscritos para la elección primaria opositora prevista para el 22 de octubre.

El debate, el primero entre aspirantes opositores desde noviembre de 2011, cuando se organizó una primaria para el escoger al rival del ya fallecido mandatario Hugo Chávez, se realizó cuando se espera un fallo del Tribunal Supremo sobre un recurso que busca suspender los comicios opositores.

Luis Ratti, quien se define como candidato presidencial independiente y a quien la oposición vincula con el oficialismo, pidió a la Corte la suspensión de la primaria alegando supuestas irregularidades, sin detallarlas.

De los aspirantes a las primarias, María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano están inhabilitados para postularse a cargos públicos.

Los ochos precandidatos coincidieron en que después del 22 de octubre debe surgir un nuevo liderazgo dentro de la oposición y que debe imperar la unidad entre los partidos, fracturada tras años de varios fracasos en el intento de desalojar al presidente Nicolás Maduro del poder.

Aunque hubo diferencias en cómo podría ser una sucesión si luego de las primarias el candidato escogido resulta o sigue inhabilitado.

Machado, una ingeniera industrial de 55 años y favorita en los sondeos, dijo durante el debate que tras las primarias habrá "un líder, no un candidato (...) Se necesita un liderazgo que no duda, que enfrenta, que no es capaz de doblegarse frente a las amenazas".

Delsa Solórzano, exdiputada y otra de las precandidatas, opositoras agregó que "unidos somos mejores (...) Hay que articular dentro de la fuerza democrática, juntos". "Esta no es una elección convencional. Se necesita un liderazgo que lleve la lucha hasta las últimas consecuencias", dijo por su parte Superlano, quien advirtió que cualquiera podría ser inhabilitado por las autoridades.

Entre la más notoria de las ausencias en el debate estuvo la del dos veces excandidato presidencial Capriles, que el lunes dijo que el momento político del país requería unión y no que los opositores ventilaran sus diferencias en público.

La economía venezolana, que tuvo ochos años de contracción y una incipiente recuperación en 2022, fue otro de aspecto abordado por los precandidatos que coincidieron en la necesidad de dar confianza a la inversión privada para aumentar la producción.

"Planteamos la estabilización expansiva de la economía para acabar con el caos y ordenar las variables. Reinsertar al país en el sistema financiero global para atraer las inversiones. La expansión productiva implica abrir los mercados, privatizar y respetar la propiedad privada", dijo Machado.

Otros precandidatos como Superlano, Solórzano y Carlos Prósperi señalaron que había que preparar leyes que garantizaran el respeto a la propiedad privada y permitieran incrementar el empleo, y hasta sugirieron la revisión de la Ley de Hidrocarburos. Esta última ley reserva al Estado el control en las actividades y en las empresas mixtas petroleras.

"Tenemos que pasar del desarrollo extractivo al desarrollo productivo, a una economía libre de mercado que obliga a incluir a los que han sido dejado atrás (los más pobres)", dijo Tamara Adrián, otra de las precandidatas opositoras. (Reporte de Vivian Sequera, Mayela Armas y Deisy Buitrago Editado por Javier López de Lérida)

Reuters