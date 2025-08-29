Precio cae por expectativas de debilidad de la demanda y aumento de oferta

Por Erwin Seba

HOUSTON, EEUU, 29 ago (Reuters) - Los precios del crudo cayeron el viernes por las expectativas de una menor demanda en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de combustible, y de un aumento de la oferta de la OPEP y sus aliados durante el otoño boreal.

* Los futuros del Brent para entrega en octubre, que vencen el viernes, bajaron 50 centavos, o un 0,73%, a US$68,12 el barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) perdieron 59 centavos, o un 0,91%, a US$64,01.

* Según Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates, el mercado está centrando su atención en la reunión de la OPEP+ de la próxima semana.

* El bombeo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocida como OPEP+, ha aumentado, ya que el grupo ha acelerado las alzas de la producción para recuperar cuota de mercado, elevando las perspectivas de la oferta y lastrando los precios mundiales del crudo.

* "En general, la conclusión es que vamos a ver un aumento de la oferta en un mercado con una demanda mediocre", dijo Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

* La demanda estival en Estados Unidos acaba con la festividad del Día del Trabajo el lunes, lo que señala el fin del periodo de mayor consumo en el mercado de combustibles más grande del mundo.

* "El mercado está empezando a preguntarse qué efecto podrían tener los aranceles en las perspectivas económicas del próximo año", dijo Lipow sobre la política comercial del presidente Donald Trump.

* Los aumentos de la oferta de crudo aún no han llegado al mercado estadounidense, lo que aumenta la posibilidad de que la oferta y la demanda estén en un equilibrio más ajustado, dijo Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group. (Reporte de Seher Dareen en Londres y Yuka Obayashi y Sudarshan Varadhan; editado en español por Carlos Serrano)