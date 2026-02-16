Precio de exportación del trigo ruso sube por las dificultades de transporte

MOSCÚ, 16 feb (Reuters) -

Los precios de exportación del trigo ruso subieron la semana pasada debido a que las condiciones meteorológicas siguieron dificultando los envíos desde los puertos del sur del país, según los analistas.

El precio del trigo ruso con un contenido proteico del 12,5% para entrega franco a bordo (FOB) en la segunda quincena de marzo era de 233,0 US$ por tonelada métrica al final de la semana pasada, lo que supone un aumento de 2 US$ respecto a la semana anterior, según Dmitry Rylko, director de la consultora IKAR.

Las condiciones meteorológicas limitaron significativamente los envíos desde los puertos del sur de Rusia en enero. En febrero, las difíciles condiciones meteorológicas continúan: las tormentas están obstaculizando los envíos en el mar Negro, mientras que las condiciones del hielo están afectando a los envíos en el mar de Azov, donde las aguas son poco profundas.

Sovecon estimó el precio del mismo tipo de trigo ruso entre 231 y 235 US$ por tonelada FOB, frente a los 230-233 US$ de finales de la semana anterior. (Reportaje de Olga Popova; edición de Kirsten Donovan.)