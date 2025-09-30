Precio de la vivienda EEUU cae un 0,1% en julio
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* El precio de la vivienda en Estados Unidos cayó un 0,1% en términos intermensuales en julio, dijo la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA) en su informe mensual.
* En junio el índice había mostrado un descenso del 0,2%.
* La FHFA también dijo el martes que el índice interanual subió un 2,3%, después de que el dato de junio se revisara al alza, desde un 2,6% a un 2,7%.
* Por su parte, el índice mensual de precios la vivienda cayó a 433,4 en julio, después de que en junio mostrara una lectura de 433,8.
