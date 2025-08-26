Precio de la vivienda EEUU cae un 0,2% en junio

Por Lynx Insight Service

* El precio de la vivienda en Estados Unidos cayó un 0,2% en términos intermensuales en junio, dijo la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA) en su informe mensual.

* El dato de mayo se revisó al alza, desde un -0,2% a un -0,1%.

* La FHFA también dijo el martes que el índice interanual subió un 2,6%, después de que el dato de mayo se revisara al alza, desde un 2,8% a un 2,9%.

* Por su parte, el índice mensual de precios la vivienda cayó a 433,8 en junio, después de que en mayo mostrara una lectura de 434,4.