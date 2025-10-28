LA NACION

Precio de la vivienda EEUU sube un 0,4% en agosto

Precio de la vivienda EEUU sube un 0,4% en agosto

Por Lynx Insight Service

* El precio de la vivienda en Estados Unidos subió un 0,4% en términos intermensuales en agosto, dijo la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA) en su informe mensual.

* El dato de julio se revisó al alza, desde un -0,1% a un 0,0%.

* La FHFA también dijo el martes que el índice interanual subió un 2,3%, después de que el dato de julio se revisara al alza, desde un 2,3% a un 2,4%.

* Por su parte, el índice mensual de precios la vivienda subió a 435,3 en agosto, después de que en julio mostrara una lectura de 433,4.

