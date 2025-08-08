Precio del cobre sube por esperanzas de rebajas de tasas en EEUU y demanda china

Por Eric Onstad

LONDRES, 8 ago (Reuters) - Los precios del cobre subieron el viernes por tercera sesión consecutiva, impulsados por las esperanzas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y alentadores datos económicos chinos.

* A las 1602 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 0,8%, a US$9759 la tonelada, extendiendo un rebote después de tocar su mínimo en tres semanas el 31 de julio.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves su elección para ocupar un puesto vacante en la Reserva Federal, lo que impulsó las esperanzas de recortes en las tasas y debilitó al dólar. Un billete verde más débil hace que las materias primas que se cotizan en la moneda estadounidense sean menos caras para los compradores con otras divisas.

* "La debilidad del dólar ha sido un factor clave en agosto", afirmó Dan Smith, de Commodity Market Analytics. "La debilidad del dólar y la buena marcha de China son factores clave. Así que el lado fundamental parece bastante positivo por el momento".

* Datos publicados el jueves mostraron que las exportaciones chinas superaron las previsiones en julio, ya que los fabricantes aprovecharon al máximo la frágil tregua arancelaria entre Pekín y Washington para enviar mercancías.

* Los futuros del cobre estadounidense Comex mejoraban un 1,6%, a US$4,4925 la libra o US$9904 la tonelada, llevando a US$145 su prima sobre el de la LME.

* Por el lado de la oferta, los inversores están atentos a la evolución del principal productor mundial de cobre, Chile, donde Codelco pidió permiso para reabrir una parte de su mina insignia tras el accidente mortal de la semana pasada.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME operó estable a US$2610 la tonelada; el zinc ganó un 0,5%, a US$2827; el estaño cedió un 0,1%, a US$33.700; el níquel subió un 0,3%, a US$15.160; y el plomo restó un 0,3%, a US$2003.

Para ver los precios de los futuros de metales básicos:

- COBRE

- PLOMO

- ESTAÑO

- NÍQUEL

- ALUMINIO

- ZINC

(Reporte adicional de Brijesh Patel en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)