Precio del cobre sube por mayor apetito por el riesgo tras resultados de Nvidia

Por Eric Onstad

LONDRES, 28 ago (Reuters) - Los precios del cobre subieron el jueves, apoyados por un dólar más débil y un mayor apetito por activos de riesgo después de que los resultados de Nvidia tranquilizaron a los mercados sobre el auge de la inteligencia artificial.

* A las 1600 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres ganó un 0,7%, a US$9827 la tonelada, tras caer un 0,8% en la sesión anterior.

* El cobre en la LME, que acumula un alza del 11% este año, ha estado atrapado en un rango de entre US$9500 y US$9900, tras no haber logrado superar la barrera de los US$10.000 a principios de julio.

* "Los metales en general se encuentran en un patrón de mantenimiento en este momento, pero el principal motor de hoy es probablemente un mayor apetito por el riesgo tras los resultados de Nvidia de anoche", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

* "Simplemente pone de relieve la importancia que toda esta locura por la IA tiene actualmente en el mercado y también un apetito inversor más amplio", agregó.

* Las bolsas europeas y las acciones chinas subieron, en parte porque los buenos resultados de Nvidia disiparon la preocupación general por el enfriamiento de la demanda de IA.

* También ayudó al mercado la debilidad del dólar, ya que los operadores se sumaban a las apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasa de interés el mes que viene. Un billete verde más débil hace que las materias primas cotizadas en la moneda estadounidense sean menos caras para los compradores con otras divisas.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME subió un 0,2%, a US$2607 la tonelada; el plomo operó estable a US$1985; el estaño ganó un 0,7%, a US$34.800; el zinc mejoró un 0,9%, a US$2785; y el níquel avanzó un 1,1%, a US$15.295.

(Editado en español por Carlos Serrano)