Precio del crudo cae desde máximos de siete semanas

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 25 sep (Reuters) - Los precios del crudo bajaban el jueves, retrocediendo desde el máximo de siete semanas tocado en la víspera, ya que algunos inversores recogían beneficios tras el cierre a la baja de Wall Street y en previsión de una menor demanda invernal boreal, así como del regreso de los suministros kurdos.

* A las 1010 GMT, los futuros del Brent cedían 24 centavos, o un 0,35%, a US$69,07 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) perdían 31 centavos, o un 0,48%, a US$64,68.

* Ambos referenciales mejoraron un 2,5% el miércoles y tocaron su máximo desde el 1 de agosto, impulsados por una sorpresiva caída de los inventarios petroleros semanales en Estados Unidos y la preocupación por la posibilidad de que los ataques de Ucrania a la infraestructura energética rusa puedan interrumpir el suministro.

* "En general estamos ante un mercado con aversión al riesgo", dijo Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS, añadiendo que dos días seguidos a la baja en la bolsa estadounidense están presionando los precios del petróleo.

* Los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el martes sobre las valoraciones potencialmente estiradas de las acciones asustaron aún más a los mercados, incluido el petrolero, dijo Jorge Montepeque, de Onyx Capital Group.

* La presión sobre los precios también se debía a las expectativas bajistas sobre los fundamentos de la oferta, ya que se espera que pronto llegue más petróleo de Irak y el Kurdistán.

* "El regreso de los suministros kurdos reaviva el temor a un exceso de oferta, lo que ha provocado un retroceso de los precios, que rondan máximos de siete semanas", afirmó Priyanka Sachdeva, analista de mercados de Phillip Nova.

* A medida que se acerca el final de la temporada alta de demanda, los precios aún no han reflejado las expectativas de un creciente exceso de oferta, según un informe de Haitong Securities. Los analistas de J.P. Morgan dijeron el miércoles que la demanda de gasolina en Estados Unidos empezó a bajar, reflejando la moderación general de la tendencia de los viajes.

(Reporte adicional de Sam Li y Trixie Yap; editado en español por Carlos Serrano)