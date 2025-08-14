LA NACION

Precio del crudo sube antes de la reunión entre Trump y Putin en Alaska

Por Robert Harvey

LONDRES, 14 ago (Reuters) - Los precios del crudo subían el jueves, mientras los inversores sopesan el posible impacto de la cumbre entre Estados Unidos y Rusia del viernes en los flujos de crudo ruso, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió de "graves consecuencias" para Moscú si no acepta la paz en Ucrania.

* A las 0957 GMT, los futuros del Brent ganaban 35 centavos, o un 0,53%, a US$65,98 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos avanzaban 35 centavos, o un 0,56%, a US$63.

* Ambos contratos tocaron en la víspera un mínimo de dos meses tras las orientaciones bajistas sobre la oferta del Gobierno estadounidense y la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

* Trump amenazó el miércoles con "graves consecuencias" si Putin no accede a la paz en Ucrania. No especificó cuáles podrían ser, pero advirtió de sanciones económicas si la reunión del viernes en Alaska resulta infructuosa.

* El mandatario ha amenazado con promulgar aranceles secundarios a los compradores de crudo ruso, sobre todo China e India, si Rusia continúa con su guerra en Ucrania.

* "La incertidumbre en las conversaciones de paz de Estados Unidos y Rusia sigue añadiendo una prima de riesgo alcista, dado que los compradores de petróleo ruso podrían enfrentarse a más presión económica", dijo Rystad Energy en una nota a sus clientes. "Cómo se resuelva la crisis Ucrania-Rusia y cambien los flujos de Rusia podría traer algunas sorpresas inesperadas".

* Sin embargo, algunos analistas son escépticos ante la posibilidad de que Trump adopte medidas que puedan interrumpir de forma significativa el suministro de petróleo.

* "Cualquier cosa que haga subir los precios del petróleo a partir de políticas como aranceles secundarios es casi un gol en propia meta contra esta administración, y el hombre de Moscú lo sabe", dijo John Evans, analista de PVM.

(Reporte de Robert Harvey en Londres, Katya Golubkova en Tokio y Siyi Liu en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)

