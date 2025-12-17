Precio del litio avanzó en últimas semanas, pero promedio se mantiene bajo 2024: chilena Cochilco

SANTIAGO, 17 dic (Reuters) - El precio del carbonato de litio registró un alza relevante en las últimas semanas debido a la mayor incertidumbre sobre la oferta de mina y a una mejoría en las perspectivas futuras en la demanda, dijo el miércoles la agencia estatal chilena Cochilco.

* El 10 de diciembre el valor alcanzó US$10.500/tonelada, lo que equivale a un alza del 13% frente al cierre de octubre.

* Precio promedio a la fecha llega a US$9.306/ton, un 24% inferior a los US$12.296 en todo 2024.

* Demanda: se proyecta un mayor consumo para sistemas de almacenamiento de energía con baterías de litio (ESS), lo que también se ha transformado en un catalizador en el precio.

* Aumento se observa pese a escenario de superávit en el balance de mercado proyectado para este año y el próximo.

* Se mantiene la incertidumbre sobre la reapertura de la mina Jianxiawo de CATL en China, provocando presión sobre el suministro.

* Se espera que el precio del litio registre una recuperación moderada en 2026, sin embargo, el reinicio de las operaciones del yacimiento de CATL podría generar un retroceso en la cotización en el corto plazo. (Reporte de Fabián Cambero)