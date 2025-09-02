Precio del oro supera el récord de US$3500 por onza

El precio del oro superó el martes el récord de US$3500, en una señal de que los inversionistas buscan refugios frente a la incertidumbre económica mundial.

El metal precioso se cotizó a US$3501,59 la onza en el comercio matinal de los mercados asiáticos, por encima de su récord previo de 3500,10 alcanzado en abril.

Inversionistas buscan el metal amarillo ante la perspectiva de una baja en las tasas de interés en Estados Unidos y el temor por la pérdida de independencia de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

La justicia de Estados Unidos no ha decidido sobre el destino de la gobernadora de la Fed Lisa Cook, a la cual el presidente estadounidense Donald Trump quiere destituir, poniendo en riesgo la histórica independencia de la institución, a la que ha presionado para que baje las tasas.

Cook recurrió a la justicia para frenar su destitución, que considera ilegal.

Frente a una economía estadounidense en dificultades, el mercado apuesta por una reducción de 0,25 puntos porcentuales en la próxima reunión de la Fed, el 16 y 17 de septiembre.

Esta perspectiva debilita el dólar y los rendimientos de los bonos, considerados refugios al igual que el oro, por lo cual los inversionistas se inclinan más por el metal amarillo.

En lo que va del año, el oro se ha valorizado fuertemente en un contexto de incertidumbre geopolítica por las guerras en Ucania y Gaza, así como la turbulencia provocada por los aranceles de Trump a los productos de prácticamente todos los países.

bur-tc/hmn/mas/mel