Precio del oro supera por primera vez los US$4000 por onza

El precio del oro superó el miércoles los US$4000 por onza por primera vez, ante la preocupación de los inversionistas sobre numerosos temas, como el cierre del gobierno estadounidense, que los llevó a buscar este refugio seguro.

El metal precioso se cotizó a US$4001,11 por onza a las 02:00 GMT en el comercio matinal de Asia, con un incremento de más de 50% en lo que va del año.

Los inversionistas han recurrido al oro ante la expectativa de un recorte de tasas de interés en Estados Unidos, la turbulencia política en Francia y la incertidumbre económica mundial.

Utilizado en la joyería, la industria o como activo de reserva, el oro siempre ha representado un "valor refugio" por excelencia porque conserva su valor intrínseco.

El metal amarillo superó el límite de US$2000 por onza en agosto de 2020, en medio de la pandemia del Covid-19.

"Las cifras hablan por sí mismas, el oro ya había aumentado fuertemente en 2025 y se dirige a su tercer año consecutivo de ganancias de dos dígitos", indicó Stephen Innes de la empresa de gestión SPI Asset Management.

