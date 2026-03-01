Precio del petróleo Brent se dispara un 13% por agitación en Oriente Medio (Bloomberg)

Los precios del petróleo se dispararon en las primeras operaciones de los mercados asiáticos el lunes a raíz de la agitación en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó Bloomberg News.

En las primeras operaciones en Asia, el barril de Brent se negociaba a 80,20 dólares por barril, un 13% por encima del precio de cierre del viernes de 72,87 dólares.

El barril del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se disparó 8,25% hasta alcanzar los 72,55 dólares.

Esto representa un importante aumento del precio del Brent, la referencia internacional del oro negro, que, sin embargo, había integrado progresivamente una prima de riesgo geopolítico para situarse por encima de los 72 dólares el viernes, lejos de los 61 dólares de principios de año.

Con el conflicto regional, el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial, se ve comprometido.

El estrecho no está totalmente cerrado (según Kpler, algunos buques chinos e iraníes lo han atravesado), pero el tráfico es ahora complicado.

En teoría, los países importadores de petróleo disponen de reservas, ya que los miembros de la OCDE deben mantener 90 días de reservas de crudo, pero no se descarta que los precios superen los 100 dólares.

En respuesta a la guerra en Irán, Arabia Saudí, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril, un volumen superior al previsto.