Precio del petróleo Brent se dispara un 13% y agita mercados en Oriente Medio

Los precios del petróleo se dispararon el lunes ya que el conflicto desencadenado por ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y sus repercusiones en Oriente Medio hacen temer graves perturbaciones en el suministro de crudo.

En las primeras operaciones en Asia, el barril de Brent se negociaba a US$80,20, un 13% por encima del precio de cierre del viernes de US$72,87.

El barril del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se disparó un 8,25% hasta alcanzar los US$72,55.

Esto representa un importante aumento del precio del Brent, la referencia internacional del oro negro, que, sin embargo, había integrado progresivamente una prima de riesgo geopolítico para situarse por encima de los US$72 el viernes, lejos de los US$61 de principios de año.

Con el conflicto regional, el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial, se ve comprometido.

El estrecho no está totalmente cerrado (según Kpler, algunos buques chinos e iraníes lo han atravesado), pero el tráfico es ahora complicado.

En teoría, los países importadores de petróleo disponen de reservas, ya que los miembros de la OCDE deben mantener 90 días de reservas de crudo, pero no se descarta que los precios superen los US$100.

En respuesta a la guerra en Irán, Arabia Saudí, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril, un volumen superior al previsto.

-Caen los mercados asiáticos-

La Bolsa de Tokio caía alrededor de un 2% este lunes poco después de la apertura, en un mercado inquieto por el conflicto en Oriente Medio.

Hacia las 00H10 GMT, el índice estrella Nikkei cedía un 1,80% hasta los 57.786 puntos, después de haber perdido más de un 2% en la apertura.

El índice ampliado Topix retrocedía un 2,01% hasta los 3.860 puntos, y la Bolsa de Sídney caía un 0,45%.

"Las informaciones sobre el ataque contra Irán han suscitado preocupaciones sobre un agravamiento de los riesgos geopolíticos: es muy probable que el mercado japonés atraviese un periodo de fuertes ventas por aversión al riesgo", comentaron analistas de Monex.

"La geopolítica y la situación relativa a Irán, Estados Unidos y Oriente Medio en un sentido amplio dominarán los mercados financieros este lunes", confirmó Kathleen Brooks, de la correduría XTB.

Entre tanto, en la misma apertura de la jornada, el precio del oro reportó un aumento de alrededor de 2% a raíz de la agitación en la Oriente Medio. En las primeras operaciones en Asia, el oro —un valor refugio para los inversores en tiempos de volatilidad— avanzaba hasta US$5.384,52 por onza.