Precios al consumidor en brasil suben menos de lo previsto a mediados de mayo

Por Luana Maria Benedito

SAO PAULO, 28 mayo (Reuters) - Los precios al consumidor en Brasil subieron menos de lo esperado en el mes hasta mediados de mayo, mostraron el martes los datos de la agencia de estadísticas IBGE, ya que el impacto de las recientes inundaciones sobre la inflación de los alimentos resultó ser menor de lo que se temía inicialmente.

La última lectura de la inflación, dijeron economistas, podría aliviar la presión sobre el Banco Central para que detenga su actual ciclo de relajación monetaria.

Los precios, medidos por el índice IPCA-15, subieron un 0,44% en el periodo, según el IBGE, lo que supone un repunte respecto al 0,21% de abril, pero por debajo del alza del 0,48% esperada por los economistas encuestados por Reuters.

La inflación anual se desaceleró a un 3,70%, agregó la agencia de estadísticas, ligeramente por debajo del 3,72% previsto por los economistas y alcanzando el nivel más bajo para una lectura de mediados de mes en la mayor economía de América Latina desde octubre de 2020.

Ocho de los nueve grupos encuestados por el IBGE registraron aumentos de precios en el mes hasta mediados de mayo, con la salud y el transporte a la cabeza, impulsados respectivamente por el aumento de los precios farmacéuticos y de los combustibles.

Las cifras de mediados de mayo mantienen al índice de inflación de Brasil dentro del objetivo del Banco Central, que actualmente se sitúa en el 3%, más o menos 1,5 puntos porcentuales.

La lectura fue la primera en reflejar las mortales inundaciones de este mes en el estado de Rio Grande do Sul, que mataron a casi 170 personas y afectaron a la producción de alimentos en el estado agrícola, uno de los principales productores de carne y cereales.

"En un escenario en el que el mercado está preocupado por si el Banco Central continuará o no su ciclo de recortes de tasas, esta lectura del IPCA-15 muestra que hasta ahora los efectos de Rio Grande do Sul no están presionando la inflación", dijo Jefferson Laatus, estratega jefe de la correduría Grupo LAATUS.

Los precios de los alimentos y las bebidas subieron un 0,26% hasta mediados de mayo, según los datos del IBGE, por debajo del aumento del 0,61% del mes anterior.

Helena Veronese, economista jefe de B.Sides Investimentos, dijo que los datos de inflación de mediados de mayo tenían una "composición benigna" y eran coherentes con otro recorte de 25 puntos básicos de las tasas de interés en la próxima reunión del Banco Central, en junio.

Advirtió, sin embargo, que el alcance total del impacto de las inundaciones sobre la inflación es aún incierto, ya que se espera que las presiones adicionales provengan de productos como el arroz y el trigo.

Los responsables de política monetaria se han comprometido a trabajar para que la inflación vuelva al objetivo del 3% y han expresado su preocupación por las expectativas de inflación por encima de ese nivel para este año y el próximo. (Reporte de Luana Maria Benedito; Editado en Español por Manuel Farías)

