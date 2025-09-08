Precios al consumidor en Chile no registran variación en agosto
SANTIAGO, 8 sep (Reuters) - Los precios al consumidor en Chile no registraron variación en agosto, informó el lunes el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
En doce meses, la inflación fue de 4%, en la parte superior del rango de tolerancia del Banco Central de entre 2 y 4%.
En julio los precios subieron un 0,9% y avanzaron 4,3% en 12 meses, por encima del rango.
"En el octavo mes del año, cinco de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, seis presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia", dijo el INE en un reporte.
Entre las divisiones que registraron alzas mensuales en sus precios destacó alimentos y bebidas no alcohólicas, detalló el organismo. Por otra parte, las que mostraron caídas fueron equipamiento y mantención del hogar y transporte.
El Banco Central comunicará su decisión de política monetaria el martes. El mercado apuesta a que
mantendrá la tasa
de interés referencial en el
4,75%.
(Reporte de Natalia Ramos y Aída Peláez Fernández)
